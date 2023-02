Elhunyt Jürgen Flimm, világhírű színházi, és operarendező. A művész halálhírét a Berlini Állami Opera jelentette be.

Der Regisseur Jürgen Flimm ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 81 Jahren, wie die Berliner Staatsoper Unter den Linden mitteilte. https://t.co/PKi2fQU0Pw — BR24 (@BR24) February 4, 2023

Flimm a világ számos operaházában vitt színre darabot, s vezetője volt a Salzburgi Ünnepi Játékoknak és a Berlini Állami Operának is. Prózai darabokat is rendezett, többek között Kölnben és Hamburgban is színházigazgató volt.