12 milliárddal verte át Los Angeles gazdagjait egy magyar, aki a pénzből megvette Kylie Jenner kastélyát és Lamborghinijét is

Az apai ágon magyar származású B. Dávid filmvászonra illő felemelkedéséről és bukásáról a Daily Mail számolt be, miután a férfit nemrégiben 17 év börtönre ítélték. A Fülöp szigeteki anyától és magyar apától született férfi ugyanis kalandos élete során volt híres élsportoló, tévés személyiség és luxusban dúskáló üzletember is. Most összesen 12 milliárd forintnyi dollárt keresnek rajta, mindhiába.

A férfi sztársportolóként és egy híres modell férjeként kezdte meg karrierjét - Fotó: YouTube

Atlétikai sztárként és bemondóként kezdte a magyar luxuscsaló

A férfi atlétikai sztárként kezdte pályafutását: az ázsiai játékokon tízpróbában egészen a második helyezésig és sztárstátuszig vitte. Miután az aktív sportolással felhagyott, televíziós műsorvezetőként szerzett még nagyobb országos ismeretséget, amit csak fokozott, hogy feleségül vette az akkori híres modellt, Jessica Rodriguezt, akivel egy plasztikai sebészeti klinikát nyitott, mellette pedig belekóstolt későbbi szakmájába, a csalásba is. Az amúgy sem nélkülöző Dávid ezután vált igazán dúsgazdaggá: több ember átverése után feleségével együtt Kaliforniába ment, ahol nagyüzemben űzte azt, amihez legjobban értett: mások átverését.

Elképesztő luxus: milliókért vett ékszereket, kocsikat, házat és lovat - Fotó: YouTube

Kylie Jenner kastélyát, Lamborghinit, 120 milliós lovat is vett

Az egyre befolyásosabb férfi Amerikában már pókhálót idéző kapcsolati rendszert épített ki maga körül: baráti körét Los Angeles elitje alkotta és üzleti kapcsolatban állt a legbefolyásosabb mogulokkal és vállalkozókkal is. Persze tudták ők is, hogy a férfi nem éppen tisztességes úton keresi kenyerét, de a luxus életét látva többen is üzleteltek vele. Dávid azonban sötét titkot rejtett: a különböző ügyletekből származó pénzt ugyanis csak beszedte, de ellenértéket szinte sosem szolgáltatott, helyette mindne egyes dollárt magára és családja extravagáns életvitelére költött. Mesés gazdagságra aztán akkor tett szert, mikor Gene Hammett milliárdos mágnást is sikerült behálóznia: a mogult közel 2,9 millió dollárral húzta le egy kétes jegyárusítási üzlettel. Bár Hammett nem csak ezt a pénzt, de teljes vagyonát és házát is elvesztette, Dávid remekül mulatott:

Hammett pénzéből a családjával luxusban élt, márkás holmikat vásárolt és fényűző helyeken nyaralt.

- Ahogy megkapta, elégette a pénzt

– mondta a bíróságon Hammett ügyvédje. Dávid még Kylie Jenner calabasai kastélyát is megvette, Lamborghinivel furikázott és dollármilliókat költött családjára. Megfogni pedig még ezután sem sikerült, mi több, vígan folytatta csalássorozatát: egy kétes kínai ügylettel ismét több tucat embert ejtett át, az ebből szerzett pénzből pedig tovább növelte kultuszát és luxuséletvitelét.

Lányának például 218 ezer dollárból, azaz közel 80 millió forintból rendezte meg a 16. születésnapjára adott extravagáns partiját, amire az ajándékba adott ló ennél is többe, 330 ezer dollárba, azaz 120 millió forintba került.

Persze egyéb luxusra sem sajnálta a pénzt: a család több százmillió forintnak megfelelő összeget szórt el ékszerekre, ruhákra, gyémántokra.

Semmit nem bánt meg

A felső tízezerbeli életnek végül egy nyomozó vetett véget: tavaly ugyanis egyik emberük, Geoffrey Elliott nyomozó beépült Dávid köreibe, és addig kutatott, mígnem tavasszal engedélyt kapott arra, hogy átkutathassa a család calabasasi kastélyát.

Itt aztán annyi dokumentumot és adatot találtak, hogy azonnal vádat emeltek a férfi ellen, aki novemberben már bűnösnek is vallotta magát, és végül 17 évre ítélték.

Az ügyben azóta is nyomoznak, mivel a hatóságoknál sorban állnak a milliókkal megkárosított emberek. Azonban, bár rendőrségi munkába azóta az FBI is bekapcsolódott, nem sok reménnyel kecsegtetnek: mint mondták, igencsak kicsi a valószínűsége, hogy akár egy kósza fityinget is viszont látnak. A férfi azonban láthatóan semmit nem bánt meg ebből, az ügyet tárgyaló Dale S. Fischer kerületi ügyész ezért is szabta ki rá a majdnem 20 éves büntetést:

- B. úr a legkevésbé sem győzött meg arról, hogy mást is sajnál ebben az egészben, mint azt, hogy elkapták

– magyarázta.