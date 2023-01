Így használta ki a koronavírust a Tender-csaló Rékáék átverésére

Korábban megírtuk: egy feltehetően Tamás nevű középkorú férfi vállalkozóként mutatkozott be Harangozó Rékának. A férfi olyan üzleti lehetőséget ajánlott, melyben Réka csendestársként kereshetett volna milliókat, ezzel megsokszorozva vagyonát. Harangozó Réka még 2018-ban ismerkedett meg a férfivel, akinek először 3, majd 8 millió forintot adott. Ezt a pénzt a csaló különféle elektronikai eszközökkel is foglalkozó tenderekbe fektette be, legalábbis Rékának ezt mondta. Miután jó néhány év elteltével is csak vitte a pénzt az üzlet, 2022. december 15-én Réka és édesanyja, Harangozóné Sarolta feljelentették a férfit a 4. kerületi Rendőrkapitányságon. Réka a Borsnak elmondta: rajta kívül több károsult is van, de ők adták oda Tamásnak a legtöbb pénzt.

Harangozó Réka és kutyája, Max. Az asszony hatalmas összeget adott a csalónak Fotó: MK / Bors

A Covidot használta ki a csaló

A férfi mindent bevetett, a koronavírus okozta ügyintézési nehézségeket is felhasználta, hiszen Covid-járvány idején előre időpontot kellett foglalni a legtöbb helyre, és olykor egyes hivatali intézmények is zárva voltak.

Tamás az "elnyert" pályázatok ügyintézési folyamataiban is erre hivatkozott.

Azt mondta Rékáéknak, hogy nagyjából 30 nap a projekt egyes szakaszainak elkészülte, amit utána 30 napig tesztelnek az egyes Önkormányzatokhoz kapcsolódó szervek, majd 30 nap elteltével kapják meg a pénzt Rékáék. Mivel nagyrészt a koronavírus időszakában történt az átverés, a férfi a határidőkkel is hitegetni tudta Rékáékat. Ezzel indokolta, hogy miért nem jön pénz, az újabb pályázati projekt megkezdésével pedig azt, hogy miért van szüksége még több pénzre.

Ha nem tudtok több pénzt adni, akkor az eddigi befektetésetek is elvész, mert nem tudunk majd időben elkészülni

– hallotta Tamástól többször is Réka, aki egy idő után már azért adott még több pénzt, mert azt remélte, hogy így időben elkészülnek a pályázat folyamataival és visszakaphatják az addigi befektetést és az esetleges nyereséget.

Harangozóné Sarolta és lánya, Harangozó Réka. A család teljesen belerokkant az átverésbe Fotó: Knap Zoltán / Bors

Amikor szorult a hurok és érezte, hogy egyre nehezebben csapja be Rékáékat, újabb sztorival állt elő.

– Azt mondta, hogy bemegy a NAV-hoz ügyeket intézni. Felhívott telefonon és azt állította, hogy hamarosan sorra kerül és adja majd az ügyintézőt. Még a sorszámjelző pittyegését is hallottam a háttérből.

Ezután egy Ildikó nevű nőnek adta át a telefont, aki azt állította, hogy az adók és a biztosítások miatt újabb milliókat kell befizessünk, különben elbukjuk a korábbi összeget. Ezért mi belementünk, hogy egyre több pénzt adjunk Tamásnak.

Nem akartuk elbukni az addig odaadott milliókat, főleg amiatt, hogy a pénzügyekkel foglalkozó Ildikó is megerősítette Tamás szavait – mesélte el Harangozó Réka, aki arról is beszámolt, hogy a határidőkkel hogyan manipulálta őket Tamás.

Rékáék egy bérelt raktárban tartják megmaradt holmijaikat Fotó: MK / Bors

Azt mondta, hogy az elnyert pályázat határidejébe bele kell férni, és az ellenőrzések miatt csúszik a bevétel, de az újabb munkálatokat meg kell kezdeni. A koronavírus miatt nehéz volt ezeknek utána járni, de amit tudtunk, megtettük.

Réka és édesanyja, Sarolta mára belátják, hogy jobban utána kellett volna járniuk Tamás vállalkozásának, és a nekik Ildikóként bemutatkozó állítólagos NAV-osnak is. Tamás egyébként egy állítólagos rendőr ismerősét is bemutatta a családnak, aki valószínűleg ugyancsak nem rendőr. A férfi vélhetően azzal próbált nyomást gyakorolni Rékáékra, hogy magukat hivatalos személynek kiadó emberekkel támasztotta alá állításait.