Megint egy pedofil tanár botránya, most Békésből: egy 13 éves kislányt rontott meg

Egy Békés vármegyei általános iskola történelemtanárát gyanúsítják azzal, hogy megrontott egy 13 éves kislányt, a gyermeket ráadásul tulajdon nevelőapja kínálhatta fel a tanárnak – erről az iskola egyik tanulójának rokona beszélt. A Pesti Srácok megkereste a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot valamint az illetékes főügyészséget is. Azt írták, a kérdezett ügyben két férfi letartóztatását rendelték el, gyermek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt. Egy másik helyi forrástól – aki személyesen ismeri az ügyben érintett tanárt – további részleteket is megtudtak a történtekről.

"Kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Orosházi Rendőrkapitányság 2023. február 3-án szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt őrizetbe vett egy …, de korábban … dolgozó, és egy … lakhelyű, jelenleg … élő férfit. A nyomozás eddigi adatai szerint mindketten az utóbbi férfi 13 éves lánya sérelmére követtek el szexuális cselekményt. A rendőrkapitányság kezdeményezte mindkettőjük letartóztatását. A nyomozásról az eljárás érdekeire és a gyermekre tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad" – írta a megkeresésre a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Békés Vármegyei Főügyészség azt közölte, hogy indítványukra a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója 2023. február 5-én és 6-án mindkét férfi letartóztatását elrendelte 1 hónapi időtartamra.

A települések nevét a megrontott gyermek védelmében nem közölték. A történet annyira gyomorforgató, hogy innentől a részletek elolvasását csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

A Bite-ügyből kifolyólag írt a minap egy olvasó a Pest Srácoknak, aki megkérdezte, van-e arról tudomásuk, hogy Békés vármegyében is lebukott egy pedofil tanár, konkrétan egy falusi általános iskola történelemtanára, akit őrizetbe is vettek a rendőrök. Informátoruk meg is nevezte a települést, majd miután beszéltek, kiderült: komoly rálátása van az ügyre, mivel rokona gyermekei is ebbe az iskolába járnak.

Elmondta, hogy az áldozat egy 13 éves kislány, akit az édesanyja a volt párjánál hagyott, évek óta a nevelőapával élt a gyermek. A férfi állítólag mentálisan zavart, komoly pszichés problémái vannak, és az is felmerült, hogy ő maga is abuzálhatta a gyermeket, majd nemrég pénzért adta át testi örömök kiélésére a pedofil hajlamú történelemtanárnak.

Egy másik helyi forrás – aki, mint kiderült, személyesen ismeri az ominózus tanárt – további gyomorforgató részleteket árult el. Úgy tudja, a nevelőapa identitászavaros, extrém szexuális aberrációi vannak. Korábban egy idős nővel is élt együtt, aztán megismerkedett a volt párjával, aki már magával hozott egy gyermeket a kapcsolatba, majd amikor megromlott a viszonyuk, a nő a kislányt is hátrahagyva lépett le. A férfi évek óta nevelte a gyermeket úgy, hogy az egész falut megbotránkoztató, nyíltan vállalt szexuális devianciáktól szenved. Például gyakori szokása volt, hogy női ruhában járkált a faluban.

Azt senki sem tudta megmondani, hogy miként derülhetett fény a történelemtanár pedofil hajlamára, vagyis honnan tudhatta a nevelőapa, hogy ha felkínálja a tanárnak a gyermeket, az kapva kap a lehetőségen és nem pedig azonnal feljelenti. Az előbbi történhetett. A helyiek úgy tudják, N. pénzt is adott a gyermekkel való együttlétért.

Először csak a tanárt vitték el a rendőrök, később vették őrizetbe a nevelőapát is – mondta a forrás.

Úgy tudni, a tanár a kihallgatása során számolt be arról, hogy a nevelőapa kínálta fel neki a kislányt, a 13 éves kiskamasz gyermek pedig beleegyező magatartást mutatott, sőt, azt mondta, nem új számára a kérés. Ezen a ponton merült fel, hogy a nevelőapa is érintett lehet az abúzusban. Ezt a verziót alátámasztani látszik, hogy két férfit tartóztattak le, akik a rendőrség megalapozott gyanúja szerint kiskorú sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt.

A Pesti Srácok egy informátora azt mondta, régről ismeri a letartóztatott pedagógust, aki korábban Orosházán tanított és kiváló történelemtanárnak tartották. Ugyanakkor az utóbbi években egyre zűrösebb életet élt és felesége is elhagyta. Az információk szerint már az orosházi iskolából is a gyermekek védelmében kezdeményezték az eltávolítását, arról ugyanakkor nem tudni, hogy új munkahelyén tudtak volna a kétes előéletéről.

Fiatalkorában csendes, szelíd, nagyon okos ember volt, de zárkózott és mindig volt benne valami furcsa. Ez, ami történt, azonban teljesen letaglózott. Soha nem néztem volna ki belőle – mondta az illető.. Átnézve a letartóztatott tanár oldalát, egy rendkívül művelt, érző, már-már érzelgő ember képe rajzolódik ki, akinek sem fotói, sem megosztásai nem utalnak arra (az óbudai Krúdy Gyula Általános Iskola pedagógus-asszisztensével ellentétben), hogy veszélyt jelentene a gyerekekre.

A Pesti Srácok megkereste a szóban forgó iskola igazgatóját, valamint a területileg illetékes tankerületi vezetést is, és megkérdezte, számukra mikor vált ismertté a bűncselekmény, amelynek gyanújával a tanárt letartóztatták. Milyen intézkedéseket tettek? Mióta volt a férfi az iskola tanára? Mennyi idős gyerekeket tanított? Tettek-e a szülők vagy a gyermekek panaszt, akár most, akár korábban? Voltak-e előjelei annak, hogy a tanár közeledhet a gyermekekhez? Van-e információ arról, hogy más gyermekeket is molesztálhatott vagy más áldozatai is lehettek?

Egyelőre nincs válasz...