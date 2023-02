Márki-Zay beismerő vallomása a dollárbaloldal újabb botránya

Friss interjúban ismerte be Márki-Zay Péter, hogy nincs meg minden szerződés és számla, amellyel a Mindenki Magyarországa Mozgalom a választási kampányköltségeit igazolná. Ezzel pedig az egykori baloldali kormányfőjelölt elismerte, teljesen átláthatatlan a guruló dollárok, azaz a külföldről a baloldalnak juttatott kampánypénzek elköltése.

Márki-Zay Péter, A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője a Vásárhelyi Televízió szerdai műsorában beismerte, hogy a guruló dollárok elköltése nem volt átlátható, nincs mindenről számla vagy szerződés.

Fotó: Rosta Tibor

Egészen elképesztő módon felháborodva beszélt az Állami Számvevőszék vizsgálatáról, mert szerinte semmi joguk nincs az MMM-et ellenőrizni. Márki-Zay azt állította, hogy a parlamenti választások után módosították a jogszabályokat, és biztosan miatta – de valójában 2021 júliusában lépett hatályba az a törvény, amely a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szól, és ez alapján – Márki-Zay állításával ellentétben – vizsgálódhat az ÁSZ például az MMM-nél is.

Nincs meg minden szerződés

Márki-Zay a műsorban zavarosan úgy fogalmazott: – Az ellenőrzés célja továbbra is a pénzek fölhasználása, tehát a küldetése az Állami Számvevőszéknek nem változott, ilyen értelemben nálunk semmi keresnivalója nincs.

A hódmezővásárhelyi polgármester azt fejtegette, hogy az ÁSZ adóügyi és adatvédelmi ügyekben is kérdéseket intézett az MMM-hez, amiért a jogászuk felvetette, hogy erre nekik nem is kellene válaszolni, mégis megteszik, mert az átláthatóság hívei. Ez utóbbi kijelentését Márki-Zay Péter gyorsan cáfolta is, hiszen elmondta, hogy nincs meg minden számla, amely a kampányköltségeket igazolná. A kínos magyarázkodás szó szerint így hangzott:

– A kampányidőszakot számoljuk most el, abból kértek be, az összes szerződést, az azok mögött álló, bocsánat a számlát, az azok mögött álló számlát, sőt támpéldányokat is, és hát ahol megvan (szerződések, számlák – szerk.) azokat le is adtuk... és hát természetesen nem minden, ööö, tehát nincs minden 1800 forintos számla mögött szerződés vagy támpéldány, amit tudtunk, azokat természetesen leadtuk.

Kérdéses, hogy mire költötték a guruló dollárokat

Ezzel tehát a dollárbaloldal volt kormányfőjelöltje beismerte, hogy a guruló dollárok elköltése még csak átlátható sem volt a kampányidőszakban. Ez azért is érdekes, mert Márki-Zay Péter korábbi nyilatkozatai szerint jóval a tavaly áprilisi választások után is költöttek az Amerikából érkezett pénzösszegekből, például a januári jászberényi időközi önkormányzati választáson is ebből támogatták a baloldal kampányát.

Emlékezetes, hogy tavaly nyáron egy interjúban árulta el Márki-Zay, hogy még júniusban is érkezett több százmillió forint az Egyesült Államokból egy alapítványtól. Később kiderült, hogy az Action for Democracy nevű szervezetről van szó, amely közvetlenül a magyar választás előtt jött létre, és feladata az volt, hogy befolyásolja a magyar belpolitikát a kormányváltás érdekében. Az alapítvány vezetője Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök bizalmi embere.

Korányi Dávid (Fotó: Wikipédia)

A baloldali pártok is szerződtek a dollárelosztókkal

Azóta a magyar titkosszolgálatok vizsgálatának nyilvánosságra került részleteiből kiderült, hogy több mint negyedmilliárd forint érkezett a baloldal részére egyelőre bizonytalan eredetű külföldi forrásokból. A dollárbaloldal egyik fő pénzosztó helyének bizonyult Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma, amely 1,8 milliárd forintot szerzett külföldről. Ennek a pénznek egy jelentős része, mintegy 1,4 milliárd forint azonban továbbvándorolt a Bajnai-féle DatAdat-csoporthoz, amely ráadásul közvetlenül is kapott az Egyesült Államokból közel 150 millió forintot.

Bajnai Gordon (Fotó: Soós Lajos)

A második nemzetbiztonsági részjelentés szerint nem egy, hanem két nagy külföldi támogatószervezete van a dollárbaloldalnak: az amerikai, Bajnai Gordonhoz köthető Action for Democracy mellett egy svájci alapítvány is közel egymilliárd forintot utalt. A svájci utalások a baloldali előválasztási időszak, 2021 szeptembere és 2022 februárja között zajlottak, öt részletben. A végső támogatói kör továbbra is ismeretlen.

Kiderült, hogy a legnagyobb pénzek az EzaLényeg nevű lejáratóoldalt működtető korábbi Gyurcsány–Bajnai-tanácsadó, ifjabb Páva Zoltán cégének, az Oraculum 2020 Kft.-nek jutottak. Ez a vállalkozás közel kétmilliárd forintot kapott, amelyből közel 900 millió érkezett a közvélemény előtt ismeretlen svájci finanszírozóktól.

A jelentés arra is rávilágított, hogy direkt kapcsolat is van a balliberális pártok hivatalosan bevallott kampányköltései és a dollárbaloldal pénzeit elosztó három főszereplő szerződéses megbízásai között.

Mindemellett további három vállalkozás egyaránt kötött megállapodást valamely párttal, illetve a Mindenki Magyarországa Mozgalommal. Valamint további nyolc cég szerződött a DatAdat-csoporttal, és valamely balliberális párttal is. A jelentésben a 8. oldalon szereplő vállalkozások kapcsán a Nemzeti Információs Központ átirata szerint „megerősítést nyert, hogy a külföldről érkező pénzügyi forrásokkal kapcsolatba került cégek megbízott félként szerepelnek egyes ellenzéki pártok kampánybeszámolóiban is”. Az a hatályos magyar jogszabályok megsértését jelenti, ha ezek a cégek a pártok számára nyújtott szolgáltatásokat a külföldről érkezett forrásokból finanszírozták. A jogszabályok esetleges megsértésének vizsgálata, az utalások mögötti szerződéses kapcsolatok ellenőrzése és értékelése az ÁSZ, illetve a NAV hatáskörébe tartozik.

Kijelenthető tehát, hogy a külföldről érkezett pénzek egy része a három fő koordinátoron keresztül olyan vállalkozásoknál – szám szerint tizenhét társaságnál – landolt, amelyekhez a balliberális pártok hivatalos kampányköltéseinek egy része is megérkezett. Ez pedig megkérdőjelezheti Márki-Zay Péter azon védekezését, hogy ők a külföldi pénzeket nem a kormányváltás, hanem egyfajta „kultúraváltás" érdekében használták fel – olvasható a Ripost-on.

