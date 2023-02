Felkavaró: Orvosi hiba miatt lett öngyilkos az imádott nagypapa

Egy 81 éves nagypapa, Clive Worthington öngyilkos lett 2022 szeptemberében, miután az implantátumok és a fogsorának rögzítései miatt több mint egy évtizeden át szenvedett a fájdalomtól. Kártérítést ítéltek meg neki, amelyet azonban egy jogi kiskapu miatt sosem kapott meg.

Clive még 2008-ban Magyarországra utazott, hogy itt protézist készítsenek neki, azonban a beavatkozást követően kitörtek a fogai, és a megrongálódott harapása miatt az idegvégződései folyamatos fájdalmat okoztak neki. Később az ínye többször el is fertőződött. Az éveken át tartó kínszenvedése odáig fajult, hogy alig evett, így lefogyott, később pedig alvásproblémák és depresszió gyötörte.

Az álkapocsfájdalom élete végéig gyötörte.

A fogorvosa is egyetértett abban, hogy orvosi műhiba történt, ezért a páciensének azt ajánlotta, hogy váltson szakembert, illetve jelentkezzen kártérítésre. Ezt a férfi meg is tette, azonban végül az ilyen esetekre specializálódott biztosító cég egy jogi kiskapu segítségével kihátrált a 50 millió forint értékű jóvátétel kifizetésétől. A kezelőorvosán is megpróbálták behajtani a kártérítést, azonban rajta sem sikerült.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy az elmúlt 14 évben 20 ezer font (8 és félmillió forint) értékben költött különböző orvosokra, hogy segítsenek rajta, azonban mindhiába. A kártérítés elvesztésétől, és a szorongással karöltve vissza-visszatérő fájdalom helyett Clive úgy döntött, hogy kioltja saját életét. Most gyászolja családja, és továbbra is küzdenek azért, hogy valakin behajthassák azt a kártérítést, amit Clive már soha nem kaphat kézhez - számolt be róla a Daily Mail.