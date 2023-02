Egy önkéntes vágta el a köldökzsinórt, utána temette maga alá a kicsit a törmelék - Megrázó történetek Szíriából

Több segítségre van szüksége Szíriának a nemzetközi összefogástól. A civilizáció egykori bölcsőjébe nemzetközi mentőegység érkezik, miközben az alapvető körülmények is jóval rosszabbak, mint Törökországban. Pedig itt is egész családok ezrei halnak meg, tűnnek el vagy válnak hajléktalanná. Dr. Simani Silva Magyarországon élő szír orvos tragikus helyzetről számolt be lapunknak.

Az évszázad egyik legnagyobb földrengése pusztított, Szíriában eddig 4 ezer halottról tudnak, de ennek akár a kétszerese is lehet a valódi szám Fotó: Halil Hamra

– Az első napokban semmilyen segítség nem érkezett Szíriába. Mindenki a saját két kezével kutatta fel a rokonait. Szomorú volt látni, amikor egy férfi kiszabadította a törmelékek alól családtagjának a kezét, mert csak azt tudta.

Magához szorította, simogatta, mire jött a segítség és megpróbálták kiszabadítani a rokont teljesen a romok közül, a törmelék valamiképpen amputálta a lábát. Végül meghalt

– mesélt a tragikus esetről Simani Silva, hozzátéve, hogy a mentés nagyon lassan halad és minél tovább tart, annál kisebb az esélye, hogy a kövek alá szorult emberek életben maradnak.

Szírába kevés nemzetközi segítség érkezett, kevés gépesített eszköz, autó áll rendelkezésre, még üzemanyag sincs elég. Csak az emberek vannak, akik egymáson segítenek és Istenhez imádkoznak.

– Volt egy csecsemő, aki a földrengés hatására születhetett meg korábban a vártnál. Egy önkéntes vágta el a köldökzsinórt, mert mentő nem volt. Rá nem sokra pedig, a pusztító rengés a romok alá szorította.

Mire megtalálták, teljesen hideg volt, de él és most már jól van. Az volt a szerencséje, hogy lehűlt a hőmérséklet, és így nyilván minden testi funkciója is lecsökkent. Az anyagcseréje, a pulzusa, minden. Ez mentette meg az életét.

– mesélte a szíriai orvos, aki azt mondta, az ő közvetlen ismeretségi körében is történt haláleset a földrengés következtében.

Elkeseredett harc a túlélőkért Fotó: KARIM SAHIB / AFP

Az elmúlt 12 évben a szíriai emberek az Amerikai Egyesült Államok és számos nyugati ország által bevezetett szankciók súlya alatt éltek, mindössze napi egy óra áramszolgáltatást vehettek igénybe. Már a földrengés előtt sem volt üzemanyag, nincs gáz, nincs gyógyszer de gyógyászati ​​segédeszközök sem. A háború miatt az infrastruktúra nagy része pedig megsemmisült.A földrengéssel az események felgyorsultak, a nemzetközi közösség Törökország felé indított mentő egységeket, élelmiszert és egészségügyi támogatást. Szomorú azonban, hogy Szíria, ebben a katasztrófális helyzetben kissé el van felejtve.

– A mentést eleve nehezíti, hogy a háború alatt tönkrement az infrastruktúra, az emberek két kézzel "kaparják" ki a romok közé szorult családtagjaikat, mert ha van is gépesített eszköz erre, üzemanyag hiány miatt java részt az használhatatlan. Mi szírek most azt várjuk a nemzetközi közösségtől, hogy szüntesse meg a szankcióit az ártatlan szíriai néppel szemben, és mentse meg az ott élőket a szenvedéstől.

Üzemanyagra, törmelékszállító járművekre és felszerelésekre, tűzoltóautókra és mentőkre van szükség, hogy nagyobb eséllyel kimenthessék a rászorultakat.

– mondta el lapunknak a Szíriából hazánkba költözött dr. Simani Silva.

Aleppóban a protestáns egyház templomát és különtermeit is megnyitották a menekültek előtt. Itt takarót, élelmiszert, vizet és forró teát is kapnak a többnyire hajléktalanná vált emberek. Fotó: Armenian Evangelical Bethel Church

Rengetegen maradtak hajlék nélkül

Éjszakáról éjszakára körülbelül 500 ember keres menedéket például az aleppói örmény evangélikus Bethel templomban, miután az évszázad egyik legnagyobb földrengése pusztított a térségben.

Két utórengés volt tegnap este. Most újabb két létesítményt nyitottunk olyan embereknek, akiknek egyébként nincs tető a fejük felett. Sürgősen adományokra van szükség, hogy élelmet és ruházatot biztosítsunk a menedéket keresőknek.

–tájékoztatta a Ripostot a szíriai Aleppóból Haroutune Selimian. A református lelkész mindenkit arra kér, hogy adományozva is segítsen azért, hogy mindent beszerezhessenek a régióban.

A protestánsok muszlimokat is befogadnak, semmilyen megkülönböztetés nincs még békeidőben sem Szíriában Fotó: Armenian Evangelical Bethel Church

Folyamatos az aleppói ellátás, az adományok eljutnak a rászorulókhoz Fotó:Armenian Evangelical Bethel Church

A magyarok Szíriában is segítenek

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) második, 11 fős küldöttsége február 9-én este utazott ki a földrengés sújtotta területre. Kutató Mentő Alakulata után most mentőtisztek- és ápolók, katonai mentősök és tűzoltók egy romkutató kutyával és speciális felszerelésekkel (sisakokkal, hőkamerákkal) érkeztek a helyszínre, hogy minél inkább tudják segíteni az életmentést.

Az elmúlt 80 év legnagyobb természeti katasztrófájának nevezett tragédia áldozatainak nem csak a helyszínen, hanem itthonról mi is tudunk segíteni. A Szeretetszolgálat adománygyűjtést hirdetett és a testvéregyházaikon keresztül átmeneti szállásokat és ellátást biztosít azoknak, akik mindenüket elvesztettek. Az az adománygyűjtésből befolyt összegből segélyszállítmányokat indítanak útnak a nincstelenné és otthontalanná vált túlélők számára. A gyűjtéshez bárki csatlakozhat online, a www.adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, vagy átutalással a Magyar Református Szeretetszolgálat CIB banknál vezetett 10702019-85008898-51100005 számlaszámán (közlemény: “Adomány- Földrengés”), illetve a 1358 -as adományvonal hívásával, ott 500 forinttal lehet támogatni az MRSZ Kutató-Mentőcsoportjának szolgálatát.

Szíriában például a földrengés helyszínein a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segít. Három katasztrófa sújtotta városban indított humanitárius programot, amely alkalmával két mobil klinikát telepít – ezek közül az egyik már szolgálatba is állt Latakiában. A Szeretetszolgálat partnerszervezetei közreműködésével „hotspotot” is kialakít, ahol élelmet, innivalót, higiéniai eszközöket biztosítanak a segítséget kérő embereknek. A helyi segítségnyújtással párhuzamosan a szeretetszolgálat adománygyűjtést is indított a földrengések károsultjainak megsegítésére. Amennyiben úgy döntesz, hogy pénzadományt küldenél a rászorulóknak, hívd 1350-es számot.

Iszonyat a pusztítás és a kétségbe esés. Csak egymásra számíthatnak az emberek Fotó: Getty Images

Minden perc számít

A halálos áldozatok száma eddig meghaladta a 28 ezret, Ankara több mint 24 ezer, Damaszkusz pedig mintegy 4 ezer elhunytról számolt be, a sérültek száma meghaladja a 80 ezret, de a valós mérleg ennek akár a kétszerese is lehet. Azok a mentőcsapatok, amelyek a helyszínen maradtak, továbbra is kitartóan folytatják munkájukat. Az idő múlásával azonban egyre kevesebb az esély arra, hogy túlélőkre bukkanjanak a romok alatt. Csak Szíriában 5 és fél millió ember vált hajléktalanná.

A térségben folyamatosak az utórengések, a hétfői 7,8-as első és legnagyobb földrengés óta 3100 volt. Ezek között az egyik 7,5-ös, a tegnapi 4,6-os erősségű földmozgás volt a szombati mentőakciótól két kilométerre történt.

A Földrengés után járványok várhatóak

“Másodlagos válságot” okozhat a katasztrófát követően a különféle járványok kialakulása. Rusvai Miklós vírusszakértő arról beszélt, hogy azon a területen, ahol emberek tízezrei laknak a szabad ég alatt, áram és tiszta víz nélkül, holttestekkel a romok alatt, kolerajárvány alakulhat ki – ahogy az tavaly Szíriában már megtörtént. “Most a helyi és nemzetközi segélycsapatok elsődleges feladata a tiszta ivóvíz biztosítása a túlélőknek, illetve a higiéniás viszonyok minél magasabb szinten tartása a menekülttáborokban, illetve a szükségszálláshelyeken" – nyilatkozta a sajtóban Rusvai.