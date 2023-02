Borzalmas anyagyilkosság történt, itt vannak a részletek

2014-ben szomorú tragédia történt az skóciai Dunfermline-ban. Az akkor 38 éves Ross Taggart megfojtotta az anyukáját, majd feljelentést tett a rendőrségen, mintha az édesanyja eltűnt volna. Később lebukott a férfi, aki jelenleg is tölti a 18 éves börtönbüntetését. A börtönben viszont most hatalmas meglepetés érte, ugyanis interjút készített vele a Netflix és egy egész epizód fog róla és a gyilkosságáról szólni a streaming csatornán.

Ross Taggart megfojtotta az anyukáját a búsás örökség reményében, majd egy lakókocsi alá temette el.

Ezután felhívta a hatóságot, hogy az anyja kilépett a házból és eltűnt. A nyomozás el is indult az 54 éves nő után, azonban miután megtalálták az autó alatt ágyneműbe csavarva a holttestét, azonnal gyanússá vált a fia, akinek be is bizonyosodott a bűnössége. Ráadásul mivel elítélték a férfit, így egy centet sem kap a hagyatékából, amely 215 millió forintnyi összeg lett volna.

A Netflix azonban a Jeffrey Dahmer sorozatgyilkosos sorozatának sikerén felbuzdulva

egyre több igaz történet alapján készített sorozattal rukkol elő és emiatt felkeresték most Ross-t is, hogy válalja el a szereplést a dokumentumfilm szerű epizódjukba.

Az elítélt igent mondott a felkérésre - számolt be róla a Daily Record.