A földdel teszik egyenlővé a daganatos beteg asszony leégett otthonának maradványait

Anyu egészségi állapotát nagyon megviseli most ez az egész. Sokszor nem mondja, de látszik, hogy nagyon elfáradt. Sűrűn kijár a házhoz, hátha talál még valami kis személyes dolgot, amit el tud tenni. Mi is próbáljuk pozitív gondolatokkal táplálni, hogy „lesz másik, az is jó lesz, majd ott is rengeteg új emlékünk lesz. Az unokáid is szeretni fogják, mert ők ott érzik jól magukat ahol te vagy”.