Világsztárnak adta ki magát az amerikai szélhámos, így csalt ki százezreket a magyar nőtől

Tönkrement anyagilag egy 41 éves magyar nő, miután majdnem egymillió forintot csalt ki tőle egy szélhámos. Réka veszte az lett, hogy a kedvenc énekese a brit poplegenda, Seal, az amerikai csaló pedig épp ennek a világsztárnak adta ki magát.

Amerikai csaló áldozata lett egy magyar nő (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az ál-Seal kezdésnek egy Instagram-profilt hozott létre, amin úgy tett, mintha ő lenne a valódi sztár. Fényképeket, videókat töltött fel, és megszólalásig hasonlított az eredeti énekesre. A magyar nő bekövette őt, mivel óriási rajongója Seal-nek. Réka egy üzenetet küldött a szélhámosnak az énekes 2017-ben megjelent lemezével kapcsolatban. Ezután a férfi azt kérte, hogy Whatsapp-on kommunikáljanak egymással. A két fél még videotelefonált is egymással, ahol megtévesztésig hasonlított az eredeti Seal-re, sőt, Réka számára elénekelte az áldozat kedvenc slágerét, a Love’s Divine-t is. A nő annyira megörült, hogy azt hitte, szerelem is szövődhet kettejük között, mivel az énekes 2015-ben vált el addigi feleségétől, az egykori modell Heidi Klumtól.

Élveztem, amikor beszélgettünk. Tényleg azt hittem, hogy romantikus kapcsolatba léphetünk egymással. Valóban úgy nézett ki, mint Seal, és azt is mondta, hogy Amerikában él, ahogy az énekes is

– mesélte Réka.

A magyar nőt több, mint két hónapig vezette az orránál fogva a csaló, mielőtt gyanút fogott, hogy nem a valódi világsztárral beszélget. Már személyes találkozót terveztek, amikor elképesztő fordulatot vett a kapcsolatuk.

– Amikor megbeszéltük, hogy személyesen találkozunk, közölte, hogy adjak neki kölcsön 4,6 millió forintnak megfelelő összeget – folytatta Réka, aki végül az összeg egyötödét, 900 ezret utalt át neki, mondván, ennyit engedhet meg magának.

Mikor elmagyaráztam neki, hogy csak ennyit tudok adni, követelőzni kezdett, hogy adjam el a lakásomat, vegyek fel hitelt és kérjek kölcsön a barátaimtól

– mondta Réka a Mirrornak, amit a DailyMail szemlézett. Amikor visszautasította a férfit, üzenetekkel bombázta és zaklatta a nőt, aki azóta feljelentést tett a rendőrségen.