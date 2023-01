Megrázó képsorok: így emlékeztek meg az Újbudán meggyilkolt rendőrről

Talán nincs is annál nemesebb dolog, amikor egy ember úgy dönt, hogy maga elé helyez másokat, és azért fog élni, dolgozni, hogy a többieket segítse, védje: őket szoktuk hősnek nevezni. Ilyen ember volt Baumann Péter is,

aki rendőrként pontosan tudta, hogy munkája kockázattal jár, ám ennek ellenére vállalta a veszélyt, tudta, ha ő reggel elindul otthonról, nem biztos, hogy haza is fog térni.

Sajnos ez is így is történt, a fiatal férfi tragédiája az egész országot megrendítette.

Rengetegen gyászolják a csütörtök éjjel halálra késelt rendőrt Fotó: Bors

Pétert a barátai, ismerősei egy mindig jókedélyű embernek ismerték, aki január 12-én is vidáman indult munkába. Azt, hogy ez lesz az utolsó ilyen az életében, senki sem tudta. Egy őrjöngő ember miatt riasztották a fiatalt és két társát egy XI. kerületi lakáshoz, ahol a megvadult férfi halálosan megsebesítette Pétert és megsebezte kollégáit is. A késelőt elfogták, és a fiatal rendőr tragédiája futótűzként terjedt el az országban. Újbudán, ahol Péter szolgálatot teljesített, január 13-án este, a kerületi rendőrkapitányság előtt megemlékezést tartottak, ahol bárki leróhatta a kegyeletét. A rendőr kollégák mellett mentősök, egyéb szervezetek munkatársai és sok civil, helyi és más kerületből érkező lakos is úgy gondolta, hogy neki ott a helye.