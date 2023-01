Tragikus hirtelenséggel hunyt el a fiatal édesanya, férje magára maradt két kicsi gyermekükkel Földeákon

Szomorú gyász borult a Németh családra Földeákon: egy hirtelen betegség miatt elveszítettek egy szerető feleséget, és egy fiatal édesanyát. Egy elképesztően nehéz időszakában kell most helytállnia az édesapának, Gábornak, aki egyedül vált a kisgyermekei szülőjévé és eltartójává, miközben maga sem tudta még feldolgozni felesége elvesztését.

Gábor a két kisgyermekével maradt egyedül /Fotó: Németh Gábor / Olvasói Fotó

Gábor és Csilla 17 éve alkottak egy párt. Első gyermekük a kis Gábor 6 éves, míg a fiatalabbik csemetéjük Viki csupán egy hónappal azelőtt született, hogy anyukája távozott volna közülünk. A Bors lapnak sikerült elérnie Gábort telefonon, aki – érthetően - nehezen találta a szavakat és még mindig a gyász súlya nehezedik a vállára.

"Nem tudom szavakba foglalni, hogy mit érzek most. Próbálom tartani magam, még nagyon friss a dolog" - kezdte el az édesapa szomorúan - "Január 6-án pénteken veszítettük el őt. Csilla csupán 35 éves volt, ezt egyszerűen nem értem, nem fogom fel. 17 éve voltunk egy pár."

A gyerekek is hiányolják az anyjukat

Gábor nehéz helyzetbe került, viszont mindent meg akar tenni, hogy a gyermekei a lehető legkevesebbet sérüljenek, és mindenük meglegyen. Ebben segítségére van a falu színe-java és egy kedves barátjuk, Ivett is, aki gyűjtést szervezett a gyászoló család számára. Nem csak pénzről van szó: gyermekruhákat, tisztálkodási eszközöket és játékokat szereztek a kicsiknek, a felhívásra pedig még a szomszédos városokból is érkezett segítség.

"A gyerekeknek is nagyon nehéz ez, hiányolják az édesanyjukat. Viszont rengeteg kedves ember van, akitől már kaptunk ruhákat, és sok-sok játékot Vikikének. Ő másfélhónapos. Neki a korának megfelelő játékokkal láttak el minket, voltak köztük csörgők, fejlesztő labdák és mindenféle eszköz, ami segíteni fog majd neki, amikor kúszni kezd. A falu lakói segítenek, Ivett bejegyzésére pedig többen is reagáltak, nem csak Földeákról, hanem Makóról és Hódmezővásárhelyről is segíteni akarnak az emberek. A ruháknak, játékoknak örülünk a legjobban, a nagyobbik fiam Gábor is szívesen játszik az ajándékokkal" - árulta el lapunknak az édesapa.

Váratlanul érte őket a tragédia

A felesége elvesztése egyik pillanatról a másikra történt, egy ilyen helyzetre egyszerűen nem lehet felkészülni, ezért is még nehezebb a mostani helyzet.

"Hirtelen történt, előjele csupán annyi volt, hogy elsején hajnalban egyszer csak összeesett és be kellett mennünk vele a sürgősségire. Nem számítottunk rá, hogy ennyire súlyos baj fog történni" - mondta el Gábor megtörten a Borsnak. Az apuka azonban erősen tartja magát, és a gyermekei miatt is próbál minél előbb magához térni, ezért nem menekült a magányba, hanem továbbra is helytáll a hétköznapokban.

"A gyerekekkel töltött idővel próbálom elterelni a gondolataimat, az eseményekről. Meg a mindennapi teendőkbe menekülök, boltba járok, vagy ki megyek és fát vágok, ezekkel terelem el a figyelmemet" - foglalta össze Gábor a jelenlegi helyzetét, aki ezután maga marad otthon a kisgyermekével, és így addig nem tud újra munkába állni, hogy eltartsa a családot.

Aki tud és szeretne, segíthet

Lapunk most az olvasóihoz szól, amennyiben segíteni szeretnének, hogy Németh Gábor családja minél hamarabb talpra tudjon állni, akkor itt olvashatják el a bejegyzést, amiben minden fontos információt megtalálható. Bármilyen adománnyal, vagy tárgyi felajánlással sokat segítenének a kis Vikinek és családjának.