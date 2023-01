Ezért tudott kicsalni 300 milliót a Tender-csaló Rékától: az áldozat őszinte vallomása

Korábban beszámoltunk róla, hogy Harangozó Rékát és édesanyját, Harangozóné Saroltát lelkileg annyira megviselték a történtek, hogy az öngyilkosság gondolatáig is eljutottak.

Harangozóné Sarolta és lánya, Harangozó Réka. Fotó: Knap Zoltán / Bors

Több áldozata is van a férfinek

Harangozó Réka még 2018-ban ismerkedett meg a férfivel, aki azt ígérte neki, hogy olyan elektronikai eszközökkel is foglalkozó tenderekbe fekteti be a nő pénzét, mely busás hasznot hoz majd. Ennek pont az ellenkezője történt, Rékáéktól ugyanis minden ingó és ingatlan vagyonukat kicsalta a férfi.

2022. december 15-én Réka és édesanyja feljelentették a férfit a 4. kerületi Rendőrkapitányságon, melyet követően az egész napot ott, a kihallgatáson töltötték.

Réka elmondta a Borsnak, hogy a feljelentést követő kihallgatások során több áldozattal is találkozott, akik szintén feljelentették a magát vállalkozónak kiadó Tamást. Réka ezen kívül indított azóta egy TikTok-oldalt is, ahol folyamatosan beszámol az aktuális fejleményekről és arra kéri az embereket, hogy amennyiben őket is átverte ez a férfi, jelentsék fel őt, ezzel segítve a rendőrség munkáját.

– A többi károsult 2-10 millió forintokat bukott a hasonló befektetéseken. Mindegyiküket ezzel a hangzatos csendestárs elképzeléssel hitegette és verte át Tamás, akivel egyébként csak és kizárólag üzleti kapcsolatom volt.

– mesélte lapunknak Réka, aki mostanra a teljes anyagi csőd szélére jutott.

Manipulálta Rékát és családját

– Én a családomnak akartam egy biztos megélhetést, ezért adtam Tamásnak először több mint 4 és fél millió forintot a bolt árukészletének feltöltésére.

– emelte ki Réka, aki saját bevallása szerint az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb károsultja a történteknek.

Szerettük volna átlátni, hogy Rékáék milyen részletekben adtak pénzt a Tender-csalónak:

– Még 2018-ban 8 milliót kapott, hogy elutazzon Kínába, megvenni valamilyen speciális, kijelzőt gyártó gépet. Az azt követő fél éven belül 3 milliót kapott az árukészlet feltöltésére, mobilokra és hasonlókra. Ezután odaadtam neki a spórolt pénzünket, majd az 53 milliót és a 20 milliót érő ingatlanom árát, valamint a 10 milliós életbiztosításom is. Édesanyám ingatlanját is eladtuk és azt a pénzt is megkapta.

– részletezte nekünk Réka, akit Tamás az első milliók átvétele után folyamatosan azzal manipulált, hogyha kifutnak a határidőkből, akkor az addig „befektetett” pénzét is elbukja Réka. A nő és családja ezért még több pénzt adott a férfinek, abban a hitben, hogy így a korábbi összegeket is viszont láthatják majd.

Ezt a rengeteg pénzt Tamás arra kérte, hogy az állítólagosan megnyert pályázat határidőit tudja tartani. Mivel mindez nagyrészt a koronavírus okozta nehézségek idején történt, a csaló az átlagosnál könnyebben hitegethette Rékát arról, hogyan halad a projekt – mondta el nekünk Harangozó Réka.