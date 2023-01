Rengeteg ellenőr tűnik fel a BKV járatain: kiderült, melyik vonalon kérik legtöbbször a jegyeket, bérleteket

„Nincs olyan nap, hogy ne kérnék el a bérletemet”

– mondta az eltelt hétről tapasztalatait Nikolett, a Metropol egyik budapesti olvasója. Az utóbbi időben szinte hemzsegnek a BKV járatain az ellenőrök, a lapnak többen is arról számoltak be, hogy egyes napokon kétszer is találkoznak a közlekedési vállalat munkatársaival. Az olvasók beszámolói szerint a legtöbb ellenőr döntően az 1-es villamos vonalán van.

Bár a BKV 2022. szeptember 1-jétől brutális mértékben megemelte a pótdíjösszegek mértékét, még mindig sok a bliccelő.

Tavaly ősszel a helyszíni pótdíj 8000-ről 12 ezer forintra emelkedett, a 30 napon belül befizetett pótdíj 16 ezerről 25 ezer forintra, a 30 napon túl befizetett pótdíj pedig 32 ezerről 50 ezer forintra nőtt.

Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a bliccelők Fotó: Máthé Zoltán

A brutális díjszabás ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan még így is bliccelnek.

Leginkább főleg azok a hajléktalanok okoznak problémát az ellenőröknek, akikkel a leszállításon kívül mást nem tudnak tenni. Nagy azoknak az utasoknak is a száma, akik bár rendelkeznek érvényes jeggyel, ám sokszor spórolás miatt nem kezelik le a felszállás után.

Az ellenőrök számának növekedését jól mutatja az a dokumentum is, amit nemrég a Portfóliónak küldött a vállalat.

Sokan próbálnak trükközni Fotó: Keller Mátyás

Annak ellenére, hogy a BKK 2013-ban még 365 és 76 HÉV-ellenőrrel dolgozott, 2018-ra ez a szám már csak 223 és 62 fő volt. 2019-ben azonban jelentősen megfordult a negatív tendencia köszönhetően annak, hogy egy szerződéses partner bevonásával 530 embert vezényeltek a metrók bejáratához, majd 2020 júliusában létrehoztak egy utaskoordinátori munkakört, akik amellett, hogy tájékoztatják az utasokat, az ellenőröknek is segítenek. Az ellenőrök jelentős részét a villamosokra terelték.

Természetesen nincs azzal baj, hogy ellenőrzik a jegyeket: a BKV-nak ez a dolga. Ezzel együtt is a Metropol szerette volna megtudni, mi az oka annak, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ellenőrök száma, valamint azt is, hogy terveznek-e a közeljövőben további létszámbővítést. A cég válászáról a lap külön beszámol.