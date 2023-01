Felújítják a festőóriás emlékművét, nem is akárhogy

A festőfejedelem síremlékére, ami a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található, már nagyon ráfér a restaurálás. Pákh Imre műgyűjtő és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója együttműködési megállapodást kötött ennek érdekében. A mecénás – aki a legnagyobb Munkácsy gyűjteményt mondhatja magáénak – vállalja, hogy felújíttatja a sírt és környezetét, amit Munkácsy temetésének 123. évfordulója alkalmával, 2023. május 9.-én avatnak fel. Pákh Imre arra is ígéretet tett, hogy a jövőben minden évben finanszírozni fogja egy sírhely felújítását a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben – írja a Ripost.

Felújítják a síremléket Fotó: Ripost

– Nagyon remélem, hogy ezzel sikerül hagyományt teremteni. Felbátorítva érzem magam, hogy ezek után más mecénásokat is megkeressek, akik hajlandóak anyagi áldozatot is hozni a Nemzeti Sírkert megújításáért. Pákh Imre felajánlása kiváló lehetőség arra, hogy a jövőben más, komoly gazdasági háttérrel rendelkező üzletemberek is foglalkozzanak a magyar nemzeti örökséggel, és adományozzanak a síremlékek felújítására – mondta Móczár Gábor főigazgató.

Munkácsy Mihály (1844-1900) messze a legismertebb magyar festőművész. Festészete a francia fővárosban teljesedett ki, ahol a Párizsi Szalon nagy aranyérmét is elnyerte. Egy Bonn melletti szanatóriumban halt meg, ahonnan vonattal szállították haza, majd a Műcsarnokban ravatalozták fel. Nagyszabású temetésén és síremléke tizenegy évvel későbbi avatásán tízezrek vettek részt. Lerótták kegyeletüket többek között a Habsburg királyi ház tagjai, az Andrássy család, Budapest főpolgármestere és Munkács polgármestere. Természetesen megjelent az özvegye is, aki - mai kifejezéssel élve - részben a festőművész menedzsere is volt.

Pákh Imre több, nem éppen ismert részletet is elárult Munkácsy Mihály életéről, aki 1889-ben nagy szerepet játszott abban, hogy Magyarország méltóan részt vehessen a párizsi világkiállításon,

– Társasági ember volt, nagyvilági életet élt.

Párizsi palotájában hétről hétre nagyszabású fogadásokat tartott. Ezekre rendre 400-500 vendéget hívott. Ha ennél is nagyobb partit adott, 800 meghívót küldött művészeknek, üzletembereknek, politikusoknak, újságíróknak.

Minden túlzás nélkül elmondható, hogy fogadásain a párizsi társasági élet krémje jelent meg. Képzeljék csak el, micsoda ház, mekkora személyzet kellett mindehhez! Egyébként az ő párizsi palotájába az elsők között vezették be a villanyvilágítást Európában. Sok mai hollywoodi sztár megirigyelhetné, micsoda életet vitt, mennyire népszerű volt. Persze, könnyen megtehette, mert Munkácsy Mihály volt az a festőművész, akinek már életében drágán keltek el a művei – mesélt róla Pákh Imre, aki most finanszírozza a síremlék felújítását.