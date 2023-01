Utánajártunk, amit mindenki tudni akar a rendőrgyilkosság óta: Mikor lőhet a rendőr?

A drámai csütörtöki budapesti rendőrgyilkosság után a rendőrök célzott lövésekkel állították meg a tettest, majd elfogták. Ijesztő, filmbe illő jelenetek szemtanúi lehettünk mi is: több videón is látszik, ahogy a rendőrök a házak között, az úton üldözik a gyilkost, rálőnek, közben egy zsúfolt villamos is befut a képbe... De aki látta a videófelvételeket az esetről, tudja: a magyar zsaruk mintaszerűen jártak el, többször is figyelmeztették az elkövetőt.

– A rendőrök a törvényi feltételeket betartották – mondta el a videók megtekintése után dr. Szatmári Sándor büntetőügyvéd.

Magyarországon a rendőrök többségének nem kell használnia lőfegyverét a pályafutása során Fotó: Pixabay

Ilyen egy lőfegyverhasználat

A lőfegyverhasználatot – aminek csak a szándékosan, személyre leadott lövés minősül –, meg kell előznie egy sor intézkedésnek. Ilyen a figyelmeztetés és az enyhébb fokú kényszerítő eszközök, mint például a gumibot használata – írja a Metropol. A lőfegyverhasználatra is külön felhívják a figyelmet, mielőtt az első, lehetőleg figyelmeztető, majd a végtagra leadott lövés eldördül. Az újbudai gyilkos esetében is így jártak el a rendőrök, hozzátesszük, elképesztő hidegvérrel és szakszerűséggel: többször is figyelmeztették, majd lábon lőtték, úgy állították meg, aztán elfogták.

Vannak olyan esetek természetesen, amikor a késedelem veszéllyel jár, ekkor a megelőző intézkedés kimaradhat, és figyelmeztetés nélkül is jöhet a lőfegyverhasználat. Ha a rendőr úgy érzi, szükség van a lőfegyverhasználatra és ezzel nem sodor nagyobb veszélybe senkit, készenlétbe helyezheti vagy tűzkész állapotba hozhatja azt.

Leginkább ekkor használnak lőfegyvert a zsaruk

A legáltalánosabb lehetőség a testi épséget súlyosan veszélyeztető közvetlen támadás elhárítása. Tehát egy késsel hadonászó úriember nem a halál fia, csak mert nem hallgat senkire, de ha a késsel valakit közvetlen közelről megtámad, már jó eséllyel néz szembe lőfegyverrel.

Szintén okot adhat lőfegyverhasználatra a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése, vagy a közveszély okozása. Ha például erőszakosan akar valaki légi-, vízi-, vagy vasúti járművet elvinni vagy pilótát cserélni, fennáll vele szemben a lőfegyverhasználat lehetősége.

Aki bűncselekményét lőfegyverrel, robbanóanyaggal vagy az élet kioltására alkalmas más eszközzel szándékozik elkövetni, arra lőhetnek a rendőrök.

Rálőhetnek arra a szökött, vagy szökni próbáló rabra is, aki az emberi élet kioltását fegyveresen és szándékosan követte el.

Fennáll a lőfegyverhasználat lehetősége azzal szemben is, aki a nála lévő fegyver vagy élet kioltására alkalmas más eszköz letételére irányuló rendőri felszólításnak nem tesz eleget.

A rendőr az emberi élet kioltását szándékosan elkövető elfogására, szökésének megakadályozására is használhat lőfegyvert.

A lőfegyverhasználat pontjait persze a rendőrök mindenkinél jobban ismerik. Biztosak lehetünk benne, hogy az intézkedés alatt a lehető legnagyobb biztonságban vagyunk, és ha nincs takargatni valónk, minden rendben is lesz. A zsaruk mindig a legnagyobb körültekintéssel járnak el, ahogyan ezt tették csütörtökön is, amikor este 10 óra után érkezett a bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, miszerint egy Lecke utcai társasházban egy férfi az egyik szomszéd lakás ajtaját kalapáccsal beszakította, és be akart jutni a lakásba.

Őrjöngő ámokfutóhoz riasztották a rendőröket csütörtök este Fotó: Markovics Gábor

Az ámokfutó Újbudán késsel támadt három rendőrre

A helyszínre három rendőr ment ki, akik a férfit szabályos intézkedés alá vonták. Úgy tűnt, minden rendben, megkezdték a bilincselést, de a férfi hirtelen a rendőrökre támadt, ütésekkel és rúgásokkal próbálta akadályozni a intézkedést. Még egy 17 centis késsel is hadakozott, hogy a zsarukat megölje. A támadás következtében az egyik rendőr a bal combján, a másik a karján és a mellkasán szenvedett szúrt sérülést, míg a harmadik rendőrt, Baumann Pétert szívtájékon érte a szúrás. A rendőrök erősítést kértek, a férfi pedig az utcára menekült, ahol egy rendőr figyelmeztető lövést adott le, majd lábon lőtte a tettest, és elfogták. A három sérült rendőrt, illetve a lábon lőtt támadót kórházba vitték. Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja a kórházban életét vesztette.