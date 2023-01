Megszólalt az ufószakértő, bizarr dolgot állít a földönkívüliekről

Világszerte már több milliószor jelentettek be az emberek ufóészlelést, és vannak olyanok, akik bizton állítják, hogy az idegenek rendszeresen látogatják a Földünket! A témát szereti több szakértő is boncolgatni, ám eddig csak olyan teóriákkal találkozhattunk, amelyek azt hívatottak bizonyítani, hogy ha nem is köztük élnek, de nagyon közel vannak hozzánk a földönkívüliek.

Fotó: Pixabay

Nos, most megszólalt a másik véglet. A Jeruzsálemi Héber Egyetem asztrofizikusa arról beszélt, miért nem sikerült még felvenni a kapcsolatot az idegenekkel. Elmondása szerint az emberek nem elég intelligensek ahhoz, hogy kommunikáljanak velük. Mikor jeleket küldünk a bolygónkon túlra, azok olyan rövidek, hogy a földönkívüliek nem veszik inkább a fáradtságot, hogy válaszoljanak.

Amri Wandel szerint a naprendszerünkben képtelenek vagyunk úgy jeleket küldeni, hogy lefedjük az összes élhető bolygót, vagy csillagot, esetleg egy távolabbi naprendszert.

A Föld jelenlegi érintkezési valószínűsége nagyon alacsony, hacsak nem rendkívül bőségesek a civilizációk a világűrben. Mivel a radioszféra idővel tágul, az érintkezési valószínűség is növekszik, azaz könnyen lehet, hogy a jövőben valamikor idegen életre találunk

- mondta a férfi, akit a Daily Star idézett.