Furcsa és rejtélyes fényalak tűnt fel az égen Pozsonyeperjes felett, vajon ufót filmeztek le?

Az ufóészleléseknek se szeri, se száma. A legtöbbre azonban az jellemző, hogy az azonosítatlan repülő objektum hazánktól jól messze tűnik fel. A legtöbb ilyen észlelés Amerikában van, most azonban Magyarország szomszédságában, Szlovákiában is észlelés volt. A Paraméter több olvasója is levideózta a földönkívülinek sejthető objektumot, ami Pozsonyeperjesen tűnt fel nagyjából 22:16-kor.

A felvételen látható, ahogy egy fényesebb, kör alakú valami cirkál a sötét égbolton.

Egy taxis beszámolója szerint éppen Mórockarcsáról szállított utast Albárra, amikor megjelent az égen a fényes, és körkörösen mozgó tárgy, ami aztán végig is kísérte őket az úton. Azóta sem derült ki, hogy mit is láttak pontosan a csallóköziek, de feltételezhető, hogy ugyanazt az objektumot láthatták.