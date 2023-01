„Én nem gyilkosnak neveltem a gyerekemet!” – megszólalt a 14 évesen letartóztatott Levente édesanyja

Mint arról a Bors beszámolt, Levente hétfőn ment át a szomszéd házban lakó asszonyhoz. A fiú és az idős hölgy összeszólalkoztak, a vita pedig tettlegességig fajult. Ilona holttestét egy testvérpár találta meg. A rendőrök a riasztást követően órákon belül elfogták a lehetséges elkövetőt. Leventét őrizetbe vették.

A gyanú szerint Levente annyira megverte 83 éves szomszédját Csernelyen, hogy az asszony belehalt sérüléseibe Fotó: Google Maps

A rendőrség aztán javaslatot tett az ügyészségnek a letartóztatás indítványozására.

A bíróság pénteken elrendelte a kényszerintézkedést 30 napra.

A vádhatóság, a fiú kirendelt jogi képviselője és Levente ezt tudomásul vette, ám a végzés még nem emelkedett jogerőre, mert a letartóztatási tárgyalásról távol maradt a kamasz anyja. Őt levélben értesítik a döntésről. Amennyiben igazolni tudja, miért nem jelent meg, ő is élhet a fellebbezés lehetőségével.

Levente családja mélyszegénységben él. A helyiek szerint a gyerekek többször is loptak már tőlük kisebb-nagyobb értékben. Most elterjedt a szóbeszéd, hogy Levente az idős asszony arany ékszerét is elvitte, ám ezt Mónika, Levente édesanyja ezt határozottan cáfolja. A gyámhatóság mindenesetre a héten az anya otthon maradt kilenc gyermekét egy intézetbe szállította. Őket a gyerekek nagyanyja szeretné befogadni, hogy ne idegenek között kelljen nevelkedniük.

– Ennivalóra is alig van pénzem, nemhogy utazásra. Sajnos nem tudok ott lenni Levivel. Életemben nem éreztem magamat ennyire rosszul. A 10 gyerekem apja börtönben ül lopásárt és verekedésért, most pedig a Levente fiam kerülhet rácsok mögé. Se asszonyként, se anyaként nem erre vágyom – zokogott Mónika, Levente édesanyja, aki persze már napok óta sejtette, mi vár a fiára.

Hiába reménykedtem a legjobbakban, éreztem, mi vár a gyerekemre.

Már attól a perctől fogva, amikor megjelent a házunk előtt egy autó, amiből kiszállt négy rendőr, majd a pulóverénél fogva kivitték a házból a fiamat. Utánuk is kiabáltam, hogy ne bántsák a fiamat –mondta az édesanya.

Én nem gyilkosnak neveltem a gyerekemet! Remélem, később tisztázhatja magát.

Levi nagyon sokat segített Ilonkának, akinek még víz sem volt a házában. A néni gyakran a kútra járt, de amikor ezt Levi látta, kivette a kezéből a kannákat, hogy ne az idős asszony cipekedjen. A tragédia napján Levente megkérdezte tőle, szüksége van-e vízre, mire a fiam kapott öt flakont. Ezeket Levi nálunk megtöltötte és át is vitte, de az asszony azt hitte, hogy más flakonokat kapott. Ezt szóvá is tette, mire Levente megmondta, hogy ő nem cserélt ki semmit. Ebből indult ki a vita. Végül a fiam valóban meglökte Ilonkát, aki elesett és beütötte a fejét a székbe a gáztűzhely és a palack között – állítja Mónika. Hozzátette, a fia senkit sem akart bántani.

– A fiam látta, hogy Ilonka feje vérzik, és megkérdezte a nénit, segítsen-e neki felállni. Az asszony elzavarta. Levi hazajött, de később visszament, és látta, hogy Ilonka még a padlón fekszik. Felajánlotta, hogy felsegíti, de a néni aztán magától felállt, ám megbotlott a szőnyegben és ismét elesett – fejtette ki az álláspontját Mónika.