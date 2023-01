Még sohasem volt ilyen alacsony az álláskeresők száma

A háború és a szankciós válság ellenére eddig sikeresen védtük meg a munkahelyeket mind a versenyszférában, mind a közszférában, azaz a gazdasági védvonal sikeresen óvja a teljes foglalkoztatottságot. Már fél éve, azaz hat hónapja 4,7 millió felett van a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miközben 2022-ben soha nem látott szintre süllyedt a regisztrált álláskeresők száma- közölte Nagy Márton, Gazdaságfejlesztési Miniszter.

2022-ben átlagosan ugyanis mindössze 238.168 főt ért el a regisztrált munkanélküliek száma, ami történelmi siker, soha nem volt még ennyire alacsony az álláskeresők száma, miközben 2010-ben még közel 600 ezren (582.664 fő) kerestek munkát.

2022 decemberében a regisztrált álláskeresők száma 230.345 fő volt, ami a rendszerváltás óta mért második legalacsonyabb adat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint. Mindössze tavaly júniusban voltak kevesebben az álláskeresők az elmúlt három évtizedben, akkor is csak kevesebb mint 40 főnyivel.

2022 rendkívüli év volt

Az elmúlt évben épphogy kivédtük a járvány gazdasági hatásait, a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók máris a feje tetejére állították a világot: elszabadultak az energiaárak, egekbe emelkedett az infláció, megdrágultak az alapanyagok. A vállalkozások és a gazdaság tehát nagy árat fizetnek a szankciókért, ez pedig folyamatosan fenyegeti a munkahelyeket.

Az a feladatunk, hogy ebben a helyzetben is megvédjük a családokat, a teljes foglalkoztatottságot és elkerüljük a recessziót. Ennek érdekében gazdasági védvonalat hoztunk létre, amely mára meghaladja a 2 ezer milliárd forintot. A Kormány többek közt kamatstopot vezetett be a kkv-k számára, célzott támogatást nyújt az energiaintenzív kkv-knak, Gyármentő Programot és ehhez kapcsolódó hitel- és garanciaprogramot indított, valamint rendkívül kedvező kamatozású hiteleket biztosít a Széchenyi Kártya Programon keresztül.

Hangsúlyozzuk, hogy a kormány ebben a nehéz helyzetben is mindent meg fog tenni a munkahelyek védelméért, de a megoldást csak az hozhatja el, ha a háborút lezárják és a káros szankciók terhét leveszik végre a vállalkozások válláról.