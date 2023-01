Már meglévő gyermek után is jár 30 év alatt az adókedvezmény?

Orbán Viktor még a tavalyi év végén jelentette be, hogy

a 25 év alattiak adókedvezményét a 30 év alatti, gyermeket vállaló nőkre is kiterjesztik.

Kiket érint ez pontosan és hogyan igényelhető? Íme a részletek!

A babák után egyre több adókedvezmény jár. Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

A cél a gyermekvállalás ösztönzése

Mint minden más családtámogatás esetében, a kormánynak a 30 év alatti nők szja mentességével is kettős célja van: egyrészt ösztönözni a gyermekvállalást, másrészt azt is szeretnék, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál - olvasható az erről szóló közleményben. Az szja-mentesség nem új a családi adórendszerben: egy éve személyijövedelemadó-mentességet élveznek a 25 évesnél fiatalabb, dolgozó fiatalok és három éve a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák is.

Az új adómentesség lehetőségével várhatóan több tízezer, jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya élhet majd. De kik is pontosan?

Ki jogosult a 30 év alatti anyák adókedvezményére?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint azok az anyák vehetik igénybe ezt az adókedvezményt, akik a 25. életévüket betöltötték. A támogatás a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek után, vagy magzat után jár akkor, ha a fiatal anya még nem töltötte be a harmincadik életévét. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet tartalmaz ezen kívül egy másik fontos kitételt is: a kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel

a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

Nincs nagyobb öröm a gyereknél. Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

Ez alapján ki jogosult és ki nem az szja-mentességre?

Jogosult az szja-mentességre Nem jogosult az szja-mentességre Aki 25 éves elmúlt és idén vagy később tölti be a 30-at. Aki 30 év alatti, de 2023. január elsejét megelőzően született a gyermeke. Aki 2023. január elsejét megelőzően esett teherbe és még várandós vagy elseje után szült. Aki 30 év feletti. Akinek van gyermeke (saját vagy örökbefogadott) de 30 éves koráig újabb gyermeke születik vagy újabbat fogad örökbe. Aki 30 alatti, de már van örökbefogadott gyermeke.

Mennyi pénzt spórolhatnak így az anyák?

2023-ban maximum havi 74.993 forint adómegtakarítást jelent ez a kedvezmény, ami éves szinten 899.914 forint.

Hogyan lehet igénybe venni az szja-mentességet?

A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyáknak kell kérniük - a kedvezmény érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton - a munkáltatótól, kifizetőtől. Az adóelőleg-nyilatkozat benyújtható az ügyfélkapun az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) a NAV-on keresztül, vagy a munkáltatónak, kifizetőnek átadott hagyományos, papír alapú nyilatkozaton is.