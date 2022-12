Döntött a kormány: Ezek a támogatások maradnak meg 2023-ban

Több fontos családtámogatási forma igénylési határidejét is meghosszabbította a kormány, sőt új elemmel is bővül a rendszer. A friss kormányrendeletek értelmében 2024 végéig elérhető lesz a babaváró hitel és a falusi csok is, a harmincéves koruk előtt gyermeket vállaló édesanyáknak pedig január 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük - írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Pixabay

A jelek szerint viszont búcsút kell mondani az otthonfelújítási támogatásnak és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményének.

Meghosszabbította a babaváró támogatás és a falusi csok igénylésének határidejét is a kormány, az erről szóló rendelet a friss Magyar Közlönyben jelent meg. Az új szabályozás értelmében mindkét családtámogatási forma 2024. december 31-ig igényelhető.

Emellett újabb két évig elérhető lesz az építkezéshez, telekvásárláshoz használható áfa-visszaigénylés lehetősége is. Ezt ötmillió forint erejéig tudják igénybe venni a családok a költségek számlái után. A csokkal vásárlók az amúgy is kedvezményes, ötszázalékos újlakás-áfát szintén 2024 végéig tudják visszaigényelni.

A babaváró támogatás a legnépszerűbb családtámogatási formaként szabad felhasználású, akár tízmillió forint hitelként igényelhető a bankoknál. Az első gyermek születésével a hitel kamatmentessé válik és három évre felfüggesztik a törlesztését. A második gyermek születésekor a tartozás harminc százalékát elengedik és újabb három évig szünetel a törlesztés. A harmadik gyermekkel pedig a teljes tartozást elengedik.

Bővülő családtámogatások

Jóllehet, több családtámogatási forma igénylési határideje lejárt volna az év végével, a kormány ezek fenntartását, sőt a családtámogatási rendszer bővítését szerette volna a háború okozta rossz gazdasági helyzet ellenére is. A múlt heti Kormányinfón Orbán Viktor már előrevetítette, amit Hornung Ágnes családügyi államtitkár ma bejelentett: bevezetik a harminc éven aluli édesanyák szja-mentességét. Eddig ilyen kedvezményt a négy- vagy többgyermekes édesanyák, valamint a 25 év alatti fiatalok élvezhettek, január 1-jétől viszont akár több tízezer fiatal édesanya élhet ezzel a lehetőséggel.

Az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban pedig egy karácsony előtti rendelet annyi engedményt hozott, hogy ha a támogatás kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítésére, cseréjére vonatkozik, akkor az otthonfelújítási támogatás 2023. március 31-ig igényelhető úgy, hogy mellékelni kell az igényléshez a napkollektoros, napelemes munkálatok kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.