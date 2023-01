Kirúgták a McDonald's perverz vezérigazgatóját

Vádat emelt a McDonald’s egykori vezérigazgatója ellen az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC), mert a cégvezető és a vállalat hazudott a befektetőknek. Stephen Eastbrook ugyanis több alkalmazottjával is viszonyt folytatott, ezért kirúgták, ám ennek okáról mélyen hallgattak.

Fotó: Pixabay

Elbocsátottuk, majd bepereltük, miután megtudtuk, hogy hazudott a viselkedéséről

– áll a cég hétfői közleményében.

A New York Post beszámolója szerint Eastbrook az elbocsátás valódi okának eltitkolásával jelentős mennyiségű részvényt tarthatott meg, amelyet egyébként vissza kellett volna adnia a társaságnak. Ennek viszont most az lett a következménye, hogy a SEC 400 ezer dollárra büntette a levitézlett vezért, akit öt évre eltiltottak mindenféle vezetői pozíciótól is.