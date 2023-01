Kínosnak érzi a jászberényi polgármester az újabb baloldali dollárbotrányt

Megint tarhálnak, és megint külföldről... Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje megint adománygyűjtésbe kezdett, most a jászberényi időközi önkormányzati választás kampányának támogatására kér pénzt. A célra az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) bankszámlaszámát adta meg, oda lehet utalni az összegeket.

A baloldal ismét kalapozik... Fotó: Mohai Balázs



Márki-Zay kerek-perec kijelentette: semmi kivetnivalót nem látna abban, ha megint külföldről érkező támogatások landolnának a mozgalom számláján.

A botrány nemrég robbant ki, az egész sajtó arról cikkezett, hogy a baloldal megint külföldi támogatást akar.

Úgy látszik, az ügy annyira kínos Budai Lóránt jászberényi polgármesternek, hogy hallgatásba menekül... A jobbikos városvezető elárasztotta a saját Facebook-oldalát kampányüzenetekkel, gödrös utcákat, gyérítendő galambokat meg felújítandó játszótereket mutogat, de arról egy szót sem ejt, hogy megint külföldről kuncsorognak pénzért.

Fotó: Új Néplap/Gémesi Balázs

A jászberényi polgármester egyébként is fura figura: a tetovált, echte szélsőjobbosnak kinéző jobbikos most a komcsikkal összeborulva próbálta irányítani az alföldi várost - mérsékelt sikerrel, amíg egymással is végképp össze nem vesztek. A botrányok persze nem kerülik el: mint a Mandiner nemrég megírta, a városnak óriási összegeket kell visszafizetnie, mivel a városvezetés nem fejezett be határidőre egy kiemelt projektet. A fideszes ellenzék feljelentést tett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt, a polgármester persze a kormányra mutogat.

Úgy látszik, az a pénz, ami jár, nem kell a városnak, viszont a dollárokra igenis igényt tart a baloldal...

Guruló dollárok: nem ez az első baloldali botrány

Nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára külföldi pénzek érkezhetnek. Korábban az országgyűlési kampányban, és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából a mozgalomhoz. A több, mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action For Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi egyébként korábban Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A baloldal kampányának támogatására az országgyűlési választások időszakában összesen több mint 3 milliárd forintnak megfelelő dollár érkezett az Egyesült Államokból.

Ráadásul egyértelműen kiderült, hogy az utaláshoz az adományozóknak nem kellett mellékelniük az útlevélszámukat, vagyis kaotikussá vált a baloldali kampányfinanszírozás, hiszen külföldiek is névtelenül tehettek felajánlásokat. Így történhetett meg, hogy lényegében a dollárbaloldal teljes kampányát a tengerentúlról pénzelték.

Jászberényben pedig az országos kampány külföldi finanszírozási modellje ismétlődhet meg kicsiben: a magyar törvényeket kijátszva kaphat amerikai pénzeket a dollárbaloldal.

Jászberényben január 15-én tartanak időközi önkormányzati választásokat, miután DK-s kezdeményezésre feloszlatta magát a képviselőtestület. A testületben a DK miatt már korábban is kénytelen volt kisebbségben irányítani Budai Lóránt, aki egykor Hitlerről és Szálasiról is kvázi „pozitív kontextusban posztolgatott”. Az ügy pikantériája, hogy még a DK-s felsővezetés is rossz szemmel nézte a helyi gyurcsányisták aknatevékenységét. A DK-s Gedei József sokat hangoztatott indítéka az volt, hogy a polgármestert alkalmatlannak tartja, amivel szerinte sok kárt okozott a városnak.