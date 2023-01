Hatalmas mennyiségű eső és viharos szél várható

Európa kétharmadán továbbra is enyhe az idő, bár az Alpoktól és Kárpátoktól északra fekvő tájakon már jelentősen visszaesett a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest. A Kelet-európai-síkság fölött továbbra is anticiklon helyezkedik el, ami kifejezetten hideget hoz Magyarországra is.

Fotó: Pixabay

Kedden borult lesz az ég, csak a déli óráktól szakadozhat fel a felhőzet a nyugati megyék fölött. A Dunántúl keleti felén és a Dunától keletre esős idő valószínű kiadós mennyiségű csapadékkal, ami helyenként akár a 40-50 millimétert is meghaladhatja – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Emiatt az ország legkeletibb és legnyugatibb 3-3 megyéjét leszámítva mindenütt elsőfokú (sárga) vagy másodfokú (narancs) riasztás lesz érvényben. Ráadásul az északi hegycsúcsokon havas eső is eshet. Még kellemetlenebbé teheti az időjárást, hogy megerősödő, sőt viharossá fokozódó szélre számíthatunk.

Grafika: OMSZ

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 8 fok között valószínű, míg a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kockázata is fokozottabb lehet.