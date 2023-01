Hányással és hasmenéssel támad az újévi kórság

Az új évvel egy új vírus is felütötte a fejét, ami leginkább a kiskorúakat támadja. A kórság hányással, hasmenéssel és levertséggel jár. Bense Tamás családorvos szerint az időjárási tényezők nagy mértékben befolyásolják az új vírus kialakulását.

– Ezek a tünetek leginkább az őszi időszakban fordulnak idő, viszont ha a jelenlegi meteorológiai képet nézzük, nagyon enyhe időnk van. Ez nagyon kedves a különböző baktériumoknak és vírusoknak – árulta el a családorvos.

Bense Tamás szerint az időjárás is közrejátszhat a vírus felbukkanásában Fotó: drbense.hu

Elmondása szerint az új vírus megszámlálhatatlan székletürítéssel és hányással jár. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a kisgyerek nehogy kiszáradjon, illetve a komolyabb kórképekkel rendelkezők kórházi kezelésre is szorulhatnak.

A kisgyerekek esetében mindig meg kell nézni az ürített folyadék mennyiségét, és pótolni kell a folyadékot. Érdemes speciális orális regeneráló folyadékot (ORF) is alkalmazni. Mindemellett nagyon fontos az ión pótlása is

– magyarázta a szakember.

Amennyiben napi 3-nál gyakoribb a székletürítés, érdemes felületbevonó gyógyszereket is igénybe venni, amelyek megakadályozzák a toxikus anyagok felszívódását. Mindemellett fontos a megfelelő diéta: alma, répa és a banán mind nagyon jó hasfogó. Érdemes kakaót itatni a gyerekekkel, és adni nekik egy kis étcsokoládét is. A leves egyben táplál és folyadékbevitelként is szolgál.

– A 3 napon túl tartó tünetekkel forduljanak háziorvosukhoz, mivel ezeket érdemesebb részletes laborvizsgálat segítségével szemügyre venni – figyelmeztet Bense Tamás.