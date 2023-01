Halott édesapjának írt üzeneteket, egyszer csak választ kapott a fiatal nő

Négy éve veszítette el édesapját egy 23 éves arkansasi nő, Chastity Patterson, aki továbbra is SMS-eket küldött a halott papának. Ez segített neki megbirkózni a veszteséggel, mert úgy érezte, ezzel továbbra is maga mellett tartja. Írt neki az érettségijéről, a főiskoláról, a rák legyőzéséről és más dolgokról is.

Fotó: Facebook

Egy nap azonban váratlan és ijesztő dolog történt: választ kapott az egyik írására. Egy férfi válaszolt neki, akiről mint kiderült, megkapta az elhunyt édesapa telefonszámát.

"Szia, édesem, nem vagyok az apád, de az elmúlt négy évben minden üzenetedet megkaptam. A nevem Brad, és 2014 augusztusában elvesztettem a lányomat egy autóbalesetben, és az üzeneteid tartottak életben. Amikor írsz nekem, tudom, hogy Isten üzen. Sajnálom, hogy elveszítettél valakit, de az évek során mindig meghallgattalak, és láttam, ahogy fejlődsz. Évek óta szerettem volna válaszolni neked, de nem akartam összetörni a szívedet" – írta Brad.