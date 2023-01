Élete végéig magán viseli a fejébe fúródott lövedék nyomát a 16 éves kamasz

Gumilövedékes pisztollyal lőtte magát fejbe egy 16 éves fiú kedd délután Budapest VII. kerületében. Tibor a barátjával próbálgatta a fegyvert, amikor az elsült.

Tibor édesanyja, Erzsébet sok rosszindulatú megjegyzést kap a kis híján végzetes baleset óta Fotó: Metropol

Az éppen teregető édesanyja, Erzsébet hirtelen azt hitte, hogy gyermeke belehalt a lövésbe. Magához ölelte a fiát, ekkor vette észre, hogy még él. A vérző sebet a kezével próbálta lefogni, miközben a vendég értesítette a segélyhívó központot. A kamaszt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A fiú édesanyja napokkal később elmondta, hogy gyermeke magához tért, ám a szülő azóta elzárkózik a nyilatkozattétel elől.

Magyarázata szerint azért, mert sok rosszindulatú megjegyzést kap ő és a családja is, márpedig nekik most nyugalomra van szükségük.

A családot sokkolták a történtek Fotó: Bors

Ilyen kilátásai vannak a magát fejbe lövő fiúnak

Dr. Bense Tamás családorvos a Metropolnak elmondta: az agyba fúródott lövedék több mindet eredményezhet.

– Egy áthatoló koponyasérülésnél mindig az a kérdés, hogy melyik agyterületet érintette. Az agynak ugyanis vannak olyan részei, melyek nem vesznek részt olyan mértékben a szervezet működésében, hogy sérülésük maradandó károsodást eredményezzen.

Más területeknek azonban létfontosságú szerepük van, többek között a mozgásban, a beszédben, vagy az intellektusban. Amennyiben a lövedék ezeket érintette, jelentős károsodást okoz

– magyarázta az orvos, és kifejtette, természetesen az sem mindegy, hogy a lövedék milyen mélységig hatolt be az agyszöveten belül, illetve milyen mértékű feltárást kellett végezni az eltávolításához.

– Szerencsés esetben előfordulhat, hogy valaki egy ilyen baleset után teljesen felépül, és normálisan folytatja az életét. Még akkor is, ha a heg kívül és a koponyacsonton is megmarad, bár akár arra is van esély, hogy a seb környékét a haj később befedi.