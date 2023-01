A háború miatt Budapesten mutatkoztak be Ukrajna legtehetségesebb artista gyerekei

Ukrajnában már hatéves korban elkezdődik a cirkuszművészeti képzés. Minden évben megrendezik, kimondottan számukra, a Fényes Porond fesztivált, ahol akár több százan is megmutathatják tudásukat.

– Ezt nem tudták idén a háború miatt megtartani, ezért kerestek meg bennünket – mesélte a Borsnak Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, korábbi kulturális államtitkár.

– Tavaly márciusban 100 kijevi artistaképzős fiatalt fogadtunk be. Ez egy gigantikus munka volt, hiszen nem csak a gyakorlás lehetőségét adtuk meg számukra, hanem szállásról és étkezésről is gondoskodtunk. Akkor még csak néhány hétben gondolkodtunk, de ebből lassan már egy év lesz. Amikor a fesztiválos keresés megérkezett, úgy döntöttünk, hogy két napra felfüggesztjük a „normál” életünket, és átadjuk a helyszínt – emlékezett Fekete Péter.

Fekete Péter: A Fényes Porond híre mindenhova eljut a világban Fotó: Bors/MO

– Ez azzal járt, hogy próba lehetőséget kellett biztosítani a helyszínen is minden fellépőnek és a zenekarral is voltak próbák. Kicsit borultak a Fővárosi Nagycirkusz hétköznapjai, de megérte. A Fényes Porond úgy vált ez nemzetközivé, hogy a zsűribe tizenkét nagy hírű szakember érkezett Angliából, Olaszországból, Belgiumból, Portugáliából, Franciaországból, és a fellépők között az ukrán gyerekek mellett voltak magyarok, olaszok, mexikóiak, németek, svájciak is erős produkcióikkal.

Egy keréken a kötélen: Ádám Henrik jr. lélegzetelállító produkciója Fotó: Kovács Judit / borsonline

– A zsűritagok az első tíz pontjukat a tudás szintjére, a másik tízet az előadás színvonalára adhatták. Így alakult ki a sorrend, majd egy vita, ami után megszületett a döntés, amit mindenki jó szívvel szignózhatott. Ennek híre pedig végigmegy a világban Las Vegastól Finnországig, New Yorktól Montrealig. Hat nyolcéves gyerekek is fantasztikus produkciókra képesek és a csodában való hitükben képesek elvarázsolni a közönséget.

Díjátadó gálán, és az előző napi előadáson is zsúfolásig megtelt a nézőtér. A magyarok közül két produkcióit is arany éremmel jutalmaztak: Buti Olivér és Jagudits András, valamint Ádám Henrik jr. produkcióját. A fődíjat, a Grand Prix-t pedig két hatéves gyermek kapta: Onyshchenko Dmytro és Klimovich Severyna – árulta el a főigazgató.