Feje tetejére állt az időjárás hétvégén: Eső, köd és napsütés is várható

Szombat hajnalra, reggelre főként a Dunántúlon és északon többfelé pára, sűrű köd képződhet, északkeleten kisebb eső is előfordulhat. Napközben a legtöbb helyen hosszabb időre kisüt a nap, de elsősorban a Dunántúlon és északkeleten előfordulhatnak tartósan párás, ködös, rétegfelhős körzetek is, itt kisebb szitálás továbbra is kialakulhat. A gyenge, mérsékelt szélben kora délután 4-12 fokra van kilátás.

Fotó: Pixabay

Vasárnap sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben a feltámadó délies szél hatására a köd ritkulni, zsugorodni kezd, de északon egész nap tartósan megmaradhat. Itt gyenge eső, szitálás is előfordulhat. A legtöbb napsütés az ország déli, délkeleti felén várható. A csúcshőmérséklet északon 5 és 8, máshol 9 és 15 fok között alakul.