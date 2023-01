Nem is gondolnád, mit árul el a személyiségedről a kutyád fajtája!

Lily Dee, akit a Facebookon és a TikTok-on a lakótelepi királynő néven is ismerhetünk, gyakran osztja meg tapasztalatait arról, hogyan nőtt fel egy lakótelepen, írja a The Sun. Bár a népszerű lakótelepi elnevezésekről szóló kommentárjairól lett ismert, ezúttal úgy döntött, hogy megosztja, mit árulnak el egy lakóközösség legnépszerűbb kutyafajtái a tulajdonosról.

Ha egy lakótelepen élsz, és van kutyád, garantálom, hogy ezek közül az egyik.

Lily szerint az ötödik legnépszerűbb kutya, amit egy lakótelepen látni lehet, a juhászkutya.

Ez valami öreg fickó, ballonkabátban, idáig érő szakállal, néhány Werther's Originals-szal a zsebében. Minden lakótelepen van egy.

Forrás: TikTok

Következett egy terrier, egy csivava vagy egy pomerániai - alapvetően bármilyen kis kutya, amelynek a neve "Missy".

A lakótelepi királynő elmagyarázta, hogy ezeket a táskás kutyákat általában "nagyképű csajok tartják, akiket általában Karennek hívnak".

Egy előkelő környékről származnak, és azért kellett eladniuk az ottani lakást, mert a férjük elvesztette a munkájukat. Mindenkit lenéznek.

- tette hozzá.

A harmadik leggyakoribb kutya a német juhászkutya volt - általában Max vagy Roxy néven.

Elárulta, hogy ezek általában volt rendőrkutyák, és azzal töltik az idejüket, hogy a lakótelepen kívül játszó gyerekeket üldözik. A boxer és a bulldog holtversenyben a második helyen áll. Lily elmagyarázta, hogy ezek általában kisebb testű kutyák, amelyeket gyakran nem képeznek ki megfelelően, így állandóan ráugrálnak az arra járó emberekre, és tönkreteszik a ruhájukat.

Végül az első helyen a staffordshire bullterrierek végeztek, Lily hozzátette, hogy ezeket általában Tysonnak, Diesel-nek vagy Stellának hívják.

A világ legjobb kutyája, de mindig ők az első számú választása a leendő drogdílereknek. Ne értsetek félre, a staffy-k a legjobb családi kutyák közé tartoznak, nem igaz?.

A videó hamarosan több mint 318 ezres nézettséggel terjedt el, és az emberek a kommentek között osztották meg gondolataikat a vicces videóról.

Egyikük azt írta: "Tudtam, hogy az 1. számú kutya egy Tyson nevű staffie lesz".

Egy másik személy kommentálta: "TÖKÉLETESEN IGAZA VAN, NEKEM IS VOLT EGY TYSON NEVŰ STAFFIE-M."

Eközben egy harmadik hozzátette: "Volt egy Tyson nevű staffy-m, amikor a lakótelepen éltem".