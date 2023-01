Ennyi volt, bezár a világ legjobb étterme

Ha sajtos, kapros vagy tojáskrémes egy roló, azzal nincs baj egy vendéglátóhelyen. Ha viszont olyan összefüggésben kerül elő a szó, hogy lehúzzák a rolót, az már komoly gondokat jelez. Legutóbb a három Michelin-csillagos koppenhágai Noma döntött a bezárásról, pedig a dán étterem tulajdonosainak – az ételes hasonlatoknál maradva – igazán volt mit a tejbe aprítania.

A Noma ötször is kiérdemelte a világ legjobbjának járó elismerést, ennek megfelelően csak a kóstolómenüje több mint 500 dollárba (csaknem 200 ezer forintba) kerül. Mégis özönlöttek ide a gasztroturisták a világ minden részéről, mivel az étterem szakított a fine dining hagyományaival: az olyan híres alapanyagokat, mint a francia libamáj vagy az olasz szarvasgomba, kihagyta kínálatából, és helyettük olyan helyi alapanyagokat emelt be ételeibe, mint a lucfenyő tüskéi, a kétéves sárgarépa vagy éppen a rénszarvasszív. Ez azonban nemcsak nagyon munkaigényes, de rendkívül drága is.

A száz főnyi alkalmazotti gárda tisztességes megfizetése a magas színvonal fenntartása mellett a piac által elfogadható áron nem megoldható

– nyilatkozta a The New York Times-nak a helyet egykor megálmodó René Redzepi. A sztárséf elmondta, hogy 2024 végéig tartanak nyitva, onnantól fogva pedig élelmiszer-laboratóriumként folytatják tovább, új ételeket fejlesztve ki a Noma e-kereskedelmi vállalkozása számára. Ha tehát van elég pénzed és szereted a különlegességeket, még a jövő év végéig foglalhatsz helyet a dániai étterembe.