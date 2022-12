Több millió felhasználót érint: Így fog fellépni a Netflix a jelszómegosztás ellen

Kimondottan zavarja a Netflixet, hogy egyes előfizetői megpróbálnak túljárni az eszén. A jelszómegosztás – legalábbis a háztartáson kívül élőkkel – ugyanis szabályellenes, amire a cég fel is hívja a figyelmet a regisztrációkor.

A cég korábbi becslése alapján 100 millió felhasználó tulajdonképpen ingyen használja a szolgáltatást. Fotó: Pixabay

Érdemes körültekintően eljárnia azzal kapcsolatban, hogy kinek adja meg Netflix jelszavát. Az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdoni Hivatala (IPO) frissítette a kalózkodással kapcsolatos irányelveket, ami a szövegkörnyezetben nem annyira feltűnő, ám mégis rendkívül érdekes részlettel bővült. A hivatal útmutatása szerint azok a felhasználók, akik megosztják előfizetésekhez tartozó jelszavaikat az olyan streamingszolgáltatásokban, mint a Netflix, az Amazon Prime vagy a Disney+, megsértik a szerzői jogi törvényt, tehát a jelszómegosztás elméletben akár büntetőjogi felelősségre vonással járhat.

„A kalózkodás komoly probléma a szórakoztató és kreatív iparágakban”

– olvasható a közleményben a honlapján.

A hivatal szerint a jelszómegosztás polgári peres eljárásokat is vonhat maga után, hiszen egyrészt szerződésszegésről van szó, másrészt pedig a jelszót megosztó és a felhasználói fiókot jogtalanul használó fél is megvádolható szerzői jogsértéssel, így akár börtönbüntetés is járhat érte - írja a TheSun.