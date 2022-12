Rejtett kamerával lepleztük le a "Petárda Nagyit"

Az elmúlt években hatályos jogszabály idén sem enyhült, legalábbis ami a pirotechnikai eszközök birtoklására és használatára vonatkozik. Fontos tudni, hogy petárdát idén is szigorúan tilos árulni, megvásárolni, birtokolni, és természetesen felhasználni is. Ez a tény viszont nem mindenkit zavar.

Szerkesztőségünk kíváncsi volt rá, hogy az ismert józsefvárosi bolhapiac környékén mennyi idő alatt lehetséges petárdához jutni.

Kedd délelőtt az évszakhoz képest igencsak kellemes volt az időjárás. Talán ennek is köszönhető, hogy a piac előtti terület nyüzsgött a vásárlóktól, gyorsan körbe érdeklődtünk, hogy vajon petárdát árul-e valaki. Mint kiderült, a tiltott portékák kereskedelmére szakosodott csapatok képviselői is megjelentek. Alig néhány perce sétáltunk a sor előtt, egy hat fős társaság hölgy képviselője leszólított bennünket:

-Petárdát, tűzijátékot?

A játék kedvéért érdeklődést mutattunk, így hamar kiderült, kit is kell keresnünk.

Menjenek Mamához!

- mondta a huszonéves lány, majd egy idősödő asszony felé mutatott. Odaléptünk a célszemélyhez, és rögtön a tárgyra is tértünk.

- Ön árul petárdát? - Kérdeztük. Mama óvatosnak bizonyult.



Nem vagy rendőr?



- Dehogy vagyok!

- És hova akarod vinni?

- Egy vidéki házibulira, egy tanyára!

50 darab 2000, de nagyobb kiszerelésben van 3000 vagy 5000 forintért is!

- taglalta a lehetőségeket Mama, majd elővette az okostelefonját, hogy képeken is megmutassa, mit is kínál. Mint kiderült, a portékát nem a zsebében és hátitáskájában tartja, nyilván azért, hogy egy esetleges ellenőrzés során nehogy találjanak nála valamit, ami miatt bajba kerülhet.

Képünk illusztráció Fotó: Mircea Moira

- Itt várj meg! - mondta Mama, majd besietett az épületbe. Néhány perccel később újra megjelent egy doboz petárdával. Az üzletet végül nem kötöttük meg, mire alkalmi árusunk közölte, hogy az adott helyen egészen szilveszterig megtaláljuk, ha meggondoljuk magunkat.

- Nagyon klassz tűzijátékaim és rakétáim is vannak!

- mondta még, majd udvariasan elköszöntünk.

A beszélgetésünk ideje alatt néhány rendőrautó is elhaladt az úton. Mama olyankor össze-összerezzent. Hiába. Ehhez a munkához a rátermettségen kívül kiváló idegrendszer is szükséges.