Megható: Így váltották valóra az amputált lábú kisfiú álmát

Szinte elképzelhetetlen, milyen kínokat kellett kiállnia a 8 éves Tony Hudgellnek. A kisfiú mindössze 41 napos volt, amikor kórházba került és maradandó sérülései lettek azok után, hogy a szülei megkínozták. A kisfiúnak 3 évvel később a kínzás miatt amputálni kellett mind a két lábát. Tony élni akarása és küzdése példaértékű, a kisfiú sorsa pedig a tragikus kezdetek után jóra fordult. A kisfiú előbb gyermekotthonba került, majd később szerető otthonra talált, miután nevelőszülei örökbe fogadták.

Tony rendszeresen hatalmas távokat tesz meg, hogy másoknak segítsen. Szülei alapítványt hoztak létre neki, amelyből a felépülését támogatni tudják, azonban más, hasonló helyzetű gyerekek megsegítéséről sem feledkeznek el.

Jótékonysági sétákat szerveznek Tonynak. A kisfiú korábban annak a kórháznak gyűjtött, amely megmentette az életét, 2020-ban pedig egymillió angol fontot juttatott a brit egészségügynek azzal, hogy 30 nap alatt 10 kilométert sétált.

A kisfiú alapítványát nemrég megtámogatta egy utazási iroda is, mely Lappföldre, a Mikulás otthonába is szervez túrákat. A cég jóvoltából pedig Tony egy elképesztő ajándékot kapott karácsonyra: személyesen találkozhat a Lappföldön a Mikulással – számolt be róla a Daily Mail.