Közleményt adott ki a Miniszterelnökség az ünnepekkel kapcsolatban

Azt írták, hogy december 22. és január 6. között igazgatási szünet lesz, ebben az időszakban a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva tart.

A halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok, valamint országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda is korlátozott nyitva tartással fogadja az ügyfeleket a szünet alatt

- ismertették.

A kommüniké szerint az ukrajnai háború és "az elhibázott brüsszeli szankciók" okozta energiaár-emelkedés miatt az állami szerveknél is a gázfelhasználás csökkentése vált szükségessé, ezért december 22. és január 6. között igazgatási szünetet rendelt el a kormány.

A szünetben is felkereshető kormányablakok korlátozott nyitvatartása országosan egységes lesz: december 22-én csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint működnek, majd karácsony után, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre. Az érintett pénteki napokon (december 23-án, 30-án és január 6-án) minden kormányablak és okmányiroda zárva tart. A nyitva tartó kormányablakokról a kormanyablak.hu weboldalon lehet tájékozódni - áll a közleményben. Tájékoztattak arról is, hogy az egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok közül a legtöbb zárva lesz az igazgatási szünet teljes ideje alatt. A földhivatalokban még január 9-én is szünetel a félfogadás, ugyanis ekkor dolgozzák fel az addig postán vagy elektronikusan beérkezett kérelmeket.

Mivel az igazgatási szünetben is elérhető hivatalok nyitvatartása és helyszíne is eltérhet a megszokottól, azt javasolják, hogy az ügyeiket intézni kívánók mindenképpen tájékozódjanak az adott megyei kormányhivatal honlapján. A kérelmek elektronikus úton vagy e-papíron bármikor benyújthatók, azokat az igazgatási szünet végeztével dolgozzák fel - közölték. Kitértek arra is, hogy a folyamatosan indokolt hatósági ellenőrzéseket, és a krízishelyzetek elhárításával összefüggő feladatokat a kormányhivatalok az igazgatási szünet idején is elvégzik, többi között a népegészségügy, az áldozatsegítés, a munkavédelem, az állategészségügy- és élelmiszerbiztonság, a fogyasztóvédelem területén, illetve ellátják feladataikat a családvédelmi szolgálatok is.