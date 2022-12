Kemény járvány jön: Ekkor robban be az influenza

Nyakunkon az influenzaszezon, ami idén durva tünetekkel támad már most is. Azt pedig továbbra sem lehet tudni, hogyan és mikor mutálódik tovább az omikron, ezért kell a megelőzésre nagy hangsúlyt fektetni. A szakember arra is figyelmeztet, hogy bár a covid-járvány visszaszorult, nem kellene elfelejtkezni a pandémia alatt jól alkalmazott fertőtlenítős kézmosásról, a maszkviselésről és a távolságtartásról. Arról nem beszélve, hogy sokkal lazábban veszik az emberek a köhögést, hőemelkedést, torokfájást.

Bense Tamás óva int az idei influenzától Fotó: Picasa / Facebook

Pedig továbbra is érvényes, hogy ha már kicsit is náthásnak, megfázottnak érezzük magunkat, maradjunk otthon

– fejtette ki véleményét. Dr. Bense Tamás családorvos. – Főleg a most kezdődő karácsonyi családlátogatásoknál legyünk körültekintőek, mert nagy veszélyben vannak az idősek, krónikus betegek, és sajnos a gyermekek sincsenek védve. Egyetlen védekezés az oltás! Ha most elmegyünk, akkor bár korácsonyig nem, de az influenza januári berobbanásáig simán kialakul a védettség. Ráadásul sokan térítésmentesen megkapják a háziorvostól. Van oltás hat hónapos kortól hároméves korig és van a 3-tól a 113 éves korig. Jó hír, hogy a félős gyerkőcöknek már van orrba fújós oltás is.

A szakembertől azt is megkérdeztük, hogy akinek több covid-oltása van, neki is kell-e az influenza védőoltás.