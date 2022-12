A hívek is ledöbbentek, hol tűnt fel Zoltán atya

Három évvel ezelőtt, karácsony táján meglátogatta egy ismerősét Huszti Zoltán atya. Barátja pedig elújságolta neki, hogy a lánya újabban egy videós tartalmakat gyártó csatornán "szörföl", sőt, ő maga is készít ide videókat. Ez volt a TikTok.

Az atya különleges lehetőséget lát a TikTokban Fotó: Facebook

Gyorsan elterjedtek az atya igehirdetései

– Lajos, a barátom bedobta, hogy mi lenne, ha én Jézussal kapcsolatban tennék ki valamit – emlékezett az atya, aki ezután le is töltötte az alkalmazást. Az első posztja itt egy egymondatos üzenet lett.

Egy-két nap alatt lett négyezer, egy hét alatt tízezer, és egy hónap alatt 70 ezer kattintás. Az analitikát figyelve a legtöbb néző 18-22 év közötti, vannak alatta és felette is, de kevesebben. Ebből 40 százalék a nő és 60 százalék a férfi.

– A videóim jórésze a napi evangélium rövidebb változata. Azért ezt a témát választottam, mert több atya is van a TikTokon, de ők hittanosok, és főleg kérdésekre válaszolgatnak. Ami napi evangélium van a templomban, annak a magvát teszem közzé és képekkel illusztrálom. Ez a TikTok evangelizáció. A hosszuk egy perc-másfél perc, ezeket lehet aztán lájkolni és megosztani – mesélte a Borsnak az atya.

A legtöbb embernek tetszik a TikTok evangelizáció

A videók alatt rengetegen kommentelnek is, de változó, hogy ezeket elolvasom-e. Van, aki csak annyit ír, hogy ámen, de sajnos akadnak negatív megjegyzések is, bár hál istennek ezek a ritkábbak, szóval elmondhatom: szeretik a videóimat.

Naponta általában egy videót teszek ki, de ritkán előfordul, hogy többet is. Nekem nagyon tetszik ez a világ, hogy rövid, pörgős videókon keresztül is szinte bármit be lehet mutatni. Van egy központi küldetésünk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Számomra ez ezt jelenti – mondta a Borsnak Huszti Zoltán atya.