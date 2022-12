Elindult a mémcunami Karácsony Gergely Blaha Lujza téri „szelfibudija” miatt

Karácsony Gergely a Blaha Lujza tér hétvégi ünnepélyes átadója után hétfő reggel visszatért a tér sarkába, hogy egy közös képet készítsen a nyilvános vécével. A kötelező „lakájmédiázással” körített formabontó szelfihez a főpolgármester ezt írta a Facebookon:

„A Fidesz és csatolt médiája szerint a Blaha Lujza tér felújítása újabb bizonyítéka annak, hogy mennyire dilettáns vagyok. A legfontosabb érvük az volt, hogy kihagytuk a tervekből a nyilvános WC-t. Ez alkalomból szeretném Önöknek bemutatni a megújuló Blaha gyönyörű, 21. századi, akadálymentes nyilvános illemhelyét, amelyet hamarosan üzembe is helyezünk.”

Azonkívül, hogy ezáltal kiderült, hogy az eredeti tervekhez képest egyéves csúszással átadott téren a nyilvános WC még mindig nem működik, nem lehetünk nyugodtak a jövője felől sem.

Kihúzták a tervekből a nagy nyilvános WC-t

Az előző, Tarlós-féle városvezetés 2019-ben elfogadott tervei szerint a Blaha Lujza téren az aluljárót a felújítása mellett bővítették is volna a tér irányába, ahol helyet kapott volna egy 103 négyzetméteres nyilvános illemhely is. Az akadálymentesítésről liftek gondoskodtak volna, ami így megnyitotta volna az aluljárót a mozgáskorlátozottak előtt is. Ezeket a fejlesztéseket azonban Karácsonyék az új tervekből kihúzták, így a WC sem készült el, és a metróra szálló kerekesszékeseknek is maradt a kerülő a Keleti pályaudvar felé.

Nem sok jóra számíthat a hi-tech budi

A 103 négyzetméteres WC-blokk helyett Karácsonyék végül egy egyszemélyes, mono típusú WC-t helyeztek el a tér Márkus Emília utcai felén. Az már biztos, hogy a főpolgármester büszkesége nem fogja tudni kiszolgálni a téren megforduló napi több tízezer embert (Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze szerint napi 200 ezer ember halad át a csomóponton), azonban vélhetően más problémákkal is szembe kell majd nézniük a téren áthaladónak. Az egy szem illemhely pénzbedobós lesz, személyzet nem fog tartozni hozzá, és az aluljáró rendfenntartóitól is messze esik, ezért nehéz elképzelni, hogy a főpolgármester büszkesége elkerülje az hírhedt Népszínház utcai nyilvános mobilvécé sorsát. Az ugyancsak egyszemélyes – viszont ingyenes – alkalmatosság valósággal vonzza a magukon könnyítőket, akik azonban rendszeresen a bódé falát és környékét tisztelik meg – nem ritkán az arra járók szeme láttára. A Pikó-bódénak csúfolt bűzölgő közvécé 3 éve keseríti meg a Népszínház és a Bacsó Béla utca kereszteződésénél lakók életét. Ha még hozzávesszük, hogy a Blaha Lujza téren „alapállapotban” is tucatjával élnek háborítatlanul a hajléktalanok, sötét fellegek árnyékolják be az aluljárós WC-blokk helyett felállított egyszemélyes hi-tech budi jövőjét.

Felpörgött a WC-s mémgyár

A végére, hogy legyen egy kis vidámság is: Karácsony bizarr szelfije azonnal beindította az internetezők fantáziáját, így a főpolgármester újfent a mémesedés útjára léphetett.

