Egy teljes falut készítettek el mézeskalácsból - Fotók!

Az aprócska 800 fős baranyai településen élők idén 15. alakalommal készítették el szeretett falujuk pontos mását mézeskalácsból. Az édes csoda 25 négyzetméteren terül el, amivel elnyerte az ország legnagyobb mézeskalácsfaluja címét.

15. éve alkották meg mézeskalácsból falujukat a geresdlakiak Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

Közösségi összefogás eredménye a mézeskalácsfalu

Évekkel ezelőtt Kettné Schmidt Tímea fejéből pattant ki az ötlet, hogy elkészíti saját házát mézeskalácsból, majd egyre több barátnője csatlakozott hozzá, végül már többen összefogva az egész falut megalkotják. Hetekig szorgoskodnak míg elkészül a remekmű.

Kettné Schmidt Tímea 2007-ben találta , hogy alkossák meg mézeskalácsból a falujukat Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

Nagyon szeretek sütni. 2007-ben kitaláltam, mi lenne ha sütnék egy kis falut

– mesélte a kezdetekről Kettné Schmidt Tímea lapunknak.

Több ismerősöm is csatlakozott és a mézeskalácsfalu osztatlan sikert aratott. Két évvel később merült fel: inkább a saját falunkat süssük ki! Egyre többen csatlakoztak.

A mézeskalácshoz helyi termelőktől szerzik be az alapanyagokat Geresdlakon, így a felhasznált tojás és méz is kivétel nélkül geresdlaki.

A tésztát a sütés előtt bekeverjük, összegyúrjuk, és két napig állni hagyjuk. Amikor többen összegyűlünk, kisütjük az épületek elemeit, majd amikor kihűltek a darabok, kidíszítjük őket. Ha a díszítés is megszáradt, akkor rakjuk össze a házakat

– magyarázta Tímea.

A falu minden apró részletét megmintázták Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

A béke jegyében

Egy Ukrajnából menekült család júniusban Geresdlakon kezdhetett új életet. Ők is csatlakoztak a mézeskalács sütéshez és megmintázták az ukrajnai házukat is a fali mézeskalácsmakettjében. A házat egy magyar és egy ukrán zászló is díszíti.

A zászlók az összefogást és a békét hirdetik Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

A mézeskalácsfalut megtekinthetik az érdeklődők

A mézeskalácsfalunak saját múzeuma van, ami január közepéig látogatható. A látogatókat megvendégelik egy kis mézeskaláccsal, ugyanabból a tésztából, amiből a falu is készült. Évente több ezren tekintik meg a kiállítást, köztük iskolai és óvodai csoportok.

A mézeskalácsfalu előzetes egyeztetést követően nézhető meg.

Telefonszám: 06-69/349-101

Cím: 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 21.