Sosem találná ki, hogy milyen ízesítésű Az Év Szaloncukra

Egy hónap múlva karácsony, így szép lassan mindenki az ünnepre hangolódik. Ezzel így van Kovács Ádám és Kovács Gergely is, akik idén harmadszor szervezték meg Az Év Szaloncukra versenyt. Huszonnyolc édességműhely és cukrászda idén rekordmennyiségű, 186 féle szaloncukrot nevezett be.

Megunhatatlan a zselés

A díjak kihirdetése előtt rövid előadás keretében Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a hagyományos ízek továbbra is kedveltek, így a zselés, a kókuszos és a karamellás szaloncukor áll képzeletbeli dobogó különböző fokain. A szakember szerint

a fogyasztók az áremelések ellenére sem engedik el a minőséget, dacára annak, hogy a középkategóriás szaloncukrok 4000-5000 forintba kerülnek kilónként.

A szaloncukor-piacon mi kisebb visszaeséssel számolunk, de ennek ellentmond az, hogy időarányosan eddig ugyanannyi édességet vásároltak, mint tavaly ilyenkor

- magyarázta Sánta Sándor. A szövetség jelenleg egyeztetéseket folytat az Agrárminisztériummal, hogy a szaloncukor bekerüljön a Magyar Értéktárba.

A testvérpárnak idén 186 féle édességet kellett végigkóstolni, hogy kiderüljön, melyik lett a legjobb Fotó: Bors/KZ

Ízrobbanás

Idén 11 sós karamellás szaloncukrot neveztek be, illetve megjelentek a robbanócukros édességek is

- mondta Kovács Ádám, a verseny társszervezője. A tavalyi győztes édesség (Egy falat mennyország szaloncukor-változata) több gyártót is inspirált, ők sütemény-szerű édességet neveztek be, emellett három Ország Tortája-ízű szaloncukrot is készítettek.

– Bár a zselés még mindig nagyon megy, egyelőre nem került be az abszolút díjazottak közé. Nagyon várjuk, hogy megtörténjen az áttörés - magyarázta Kovács Gergely, aki kiemelte, nem ízeket, hanem élményeket keresnek az emberek.

Balogh Ádám és Balogh László, a Gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosai forraltboros szaloncukorral nyerték el az idei Év Szaloncukra díjat Fotó: Bors/KZ

Mindent vitt a forralt bor

Az Év Szaloncukra a Gyulai Kézműves Cukrászda forraltboros szaloncukra lett. A cukrászda vezetője, Balogh László a Borsnak elárulta, egy kísérlet eredményéből jött létre az édesség.

Gondolkodtunk, milyen lenne az, ha a forralt bort valahogy becsempésznénk az édességek közé, s így kísérleteztük ki a forraltboros szaloncukrot.

Ez egy kétrétegű édesség, amelyben a bor tulajdonképpen egy méz sűrűségű szirup. Ezt forralással és cukor hozzáadásával érjük el. A szaloncukornak bőven 1 százalék alatti az alkoholtartalma. Ezt leteszteltük, és 3 szem elfogyasztása után is nullát mutatott a szonda, így aki ilyet eszik, az nyugodtan ülhet autóba - mesélte az édesség kitalálója, aki családjával együtt annyira meglepődött, hogy az övéké lett a legjobb édesség, hogy csak holnap kezdik el a rendes papírjába csomagolni a cukrot.

A díjnyertes szaloncukrok

Az Év Szaloncukra győztesei:

1. Kézműves Cukrászda Gyula - Forralt boros szaloncukor

2. Promenád Kávéház - "Frizzy" mogyorós-robbanócukorkás szaloncukor

3. Stühmer - körtesztelés-muskotályos szaloncukor

Az Év Kézműves szaloncukrai:

1. Keszthelyi Sütibolt - Mézeskalács ízesítésű szaloncukor ropogós kekszdarabokkal

2. Sulyán Cukrászda - Sacher torta szaloncukor

3. Szent Korona Cukrászda - pisztáciakrémes szaloncukor fehér csokoládéban

Az Év Vegán szaloncukrai:

1. Damniczki Cukrászda - birsalma szaloncukor

2. Lissé - meggyes zselés vegán szaloncukor

3. LIDL - citromos-narancsos vegán szaloncukor

Az Év kedvező árú szaloncukra (699 Ft/100g alatti árkategóriában):

1.Tesco - karamell krémmel töltött szaloncukor

2. Chocofive - robbanó cukros szaloncukor

3. Penny Market - Choco'la Belga étcsokoládéval mártott meggyes laktózmentes vegán szaloncukor, hozzáadott cukor nélkül, édesítőszerrel

A legjobb kókuszos szaloncukor: Forfino - Kókuszos krémmel töltött tejcsokoládés szaloncukor

A legjobb mogyorós szaloncukor: Gyulai Kézműves Cukrászda - Gianduja szaloncukor

A legjobb karamellás szaloncukor: Promenád Kávéház - Karamell Gold szaloncukor

A legjobb tej/vajkaramellás szaloncukor: Szent Korona Cukrászda: tejkaramellás szaloncukor

A legjobb marcipános szaloncukor: Sulyán Cukrászda - mézes narancsos marcipán szaloncukor

A legjobb narancsos szaloncukor: Demeter Chocolate - narancs-kardamomos szaloncukor

A legjobb pisztáciás szaloncukor: Keszthelyi Sütibolt - pisztáciás szaloncukor fehércsokoládéban meggydarabokkal

Az Év Új Íze: Piros Mogyorós - Tejkrémes tejcsokoládé szaloncukor robbanócukorral és aprított mogyoróval