Drámai részleteket tudtunk meg az újhartyáni lány, Vivien eltűnéséről

Fajt Gábor és párja, Mariann hetek óta készült a szombati esküvőjükre. A tervek szerint a büszke vőlegényt lánya, Vivien vezette volna az oltárhoz, aki a nagy alkalomra gyönyörű ruhát is vett. De a boldog nász elmaradt, a 20 éves lánynak ugyanis hétfőn nyoma veszett. Már a rendőrségi körözés is kiment, a gyönyörű fiatalt ugyanis mintha a köd nyelte volna el. A Bors munkatársai szerdán találkoztak az édesapával és menyasszonyával a Népligeti buszpályaudvaron, ott látta valaki utoljára Vivient. Gábor akkor lapunkon keresztül üzent gyermekének.

Szerdán végigjárták a buszpályaudvart, hátha látta valaki Vivient Fotó: Knap Zoltán/Bors

A videót több százan megosztották, nem kellett sok idő, a Facebookon meglátta a lány, aki sírva hívta fel apukáját.

Összecsaptak a fejem fölött a hullámok, úgy éreztem elég volt mindenből, besokalltam és leléptem Budapestre

– vallotta be őszintén a Borsnak Vivien. – Majd onnan is tovább mentünk ismerősökkel. Addig amíg meg nem láttam édesapám aggódó videóüzenetét a Facebookon, nekem eszembe se jutott, nem is gondoltam rá, hogy mekkora pánikot keltek, hogy mekkora fájdalmat okozok szeretteimnek. A videót látva sírógörcsöt kaptam és rögtön hívtam aput, hogy ne haragudjon és jövök haza… Azóta egy percre se hagynak magamra, beszélgetünk sokat, hogy máskor mondjam el, ha bármi baj van! Hatalmas butaságot tettem, furdal a lelkiismeret! De megígértem édesapámnak, hogy az eltűnésem miatt lefújt és tavaszra áttett esküvőjükön én vezetem oltárhoz!