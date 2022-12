Pénteken túlnyomóan felhős, borongós idő várható. Időnként napos időszakok keleten lehetnek. Főként az ország nyugati, délnyugati felén várható további csapadék: a Dunántúlon eső, az Alpokalján havas eső, kisebb havazás is előfordulhat, a Bakonyban és az Alpokalján pár centis friss hó is kialakulhat, de délen-délkeleten is előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. Hajnalban -5, +4, napközben 1-5 fok valószínű.

Fotó: Pexels