Bejelentést tett a kormány: már a diákhitelekre is kiterjed a kamatstop

– Az elhibázott brüsszeli szankciók az egekbe lökték az energiaárakat és az inflációt. Sorra dőlnek meg a történelmi rekordok, egész Európa ettől szenved. A szankciós kamatfelár letörése így a családok és a teljes foglalkoztatás megvédése érdekében a kormány korábban kamatstopot vezetett már be a lakossági hitelekre, majd most ezt kiterjesztette a KKV szektorra is – mondta Nagy Márton, gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, majd így folytatta:

Itt azonban nem álltunk meg!

– A kormány a drasztikusan megromlott kamatkörnyezet miatt megvizsgálta a diákhitelek helyzetét, amelyeket már közel 500 ezren vettek igénybe, és mintegy 250 ezer diploma megszerzéséhez járultak hozzá. Megállapítottuk, hogy amennyiben a kormány nem intézkedik, úgy a szabadon felhasználható Diákhitel1 kamatát a duplájára, több mint 10 százalékra kellene felemelni, ezzel azonban több mint 100 ezren kerültek volna nehéz helyzetbe – tette hozzá

A magyar kormány nem hagyhatta, hogy az elhibázott szankciók árát a diákok, a hallgatók fizessék meg, magyar fiatalok ezrei essenek el a továbbtanulás lehetőségétől. Mindent el kell követni, hogy aki akar és képes rá, az tanulhasson. Meg kell védeni a fiataljainkat!

– mondta.

– A kormány ennek tudatában arról döntött, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat követően a diákhitelekre is kiterjeszti a kamatstopot, így az változatlanul 4,99 százalékos kamattal lesz elérhető 2023 januárjától. Hangsúlyozandó, hogy a Képzési Hitel és a Diákhitel2 továbbra is kamatmentesen lesz elérhető a felsőoktatásban tanulóknak – jelentette be Nagy Márton.