Bizarr világrekord, egy férfi 40 ezer ecstasy tablettát vett be – és túlélte

Nem épp hízelgő, ám mindenképpen extrém világrekordot állított be egy droghasználó, aki bizonyíthatóan elfogyasztott vagy 40 ezer ecstasy tablettát – és túl is élte! Tegyük hozzá: természetesen nem egy alkalommal tette mindezt – abba garantáltan belehalt volna –, hanem kilenc év leforgása alatt. Mondjuk így is elég tetemes mennyiségről beszélünk, az előző csúcstartó ugyanis "csak" 2000 tablettát vett be összesen.

Volt, hogy napi 25 tablettát tolt a droghasználó Fotó: serpeblu / Shutterstock

Van, akinek az életét egyetlen tabletta is tönkreteszi, a most 37 éves, meg nem nevezett férfi azonban 21 és 30 éves kora között naponta többet szedett, mint mások egész életük során. Az A. úrként hivatkozott illető a The Face tulajdonába jutott, orvosi papírokkal alátámasztott információk szerint az első két évben hétvégénként öt tablettával kezdte, utána három évre átlépett napi 3,5 tablettára, az utolsó négy drogmámoros évben azonban alaposan belehúzott: átlagosan napi 25 ecstasy volt az adagja. Hogy mindezt hogy tudta túlélni, illetve hogy tudott működni a hétköznapokan, azt még csak megtippeni sem szeretnénk.

Az angliai Surrey-ben élő férfit kezelő Dr. Christos Kouimtsidis elárulta: páciense annyi drogot fogyasztott, hogy a leszokását követően, az utolsó tabletta bevétele után több hónapon keresztül még kábult állapotban volt.