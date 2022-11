Utolsó nagy lakomára indulnak a harcsák

Ha hidegre fordul az idő, akkor indul igazán a rablóhalas szezon. Egyre kevesebb a zsákmányhal, így nagyobb eséllyel csalhatjuk horogra a ragadozókat. A késő őszi, téli hónapokban a kapitális harcsák is előmerészkednek, így ebben az időszakban könnyebben kapásra bírhatjuk az 50 kiló feletti példányokat is.

Készülnek a vermelésre

– Ez az időszak az, amikor a harcsák egy utolsó nagy lakomát tartanak, hogy átvészeljék a téli időszakot – fogalmazott a Borsnak Petróczi István, a Mysticat Team Modern Harcsázás pecása, aki kiemelte: ebben az időszakban, ha élő halat használunk, akkor érdemesebb a nagyobb példányokat horogra tűzni, mert ez a kapitális ragadozó kevés erőfeszítéssel igyekszik nagy kalóriához jutni.

Petróczi István szerint ilyenkor a nappali órákban lehetünk a legeredményesebbek Fotó: Bors

– Fontos, hogy olyan csalihalakat kínáljunk fel, amelyek a hideg vízben aktívak. Ilyen például a bodorka vagy a vörösszárnyú keszeg – tette hozzá Petróczi.

Valódi családi peca

Katona József szerint a harcsázás arra is remek alkalom, hogy összehozza a családot.

– Mivel rengeteg időt töltünk a vízparton, ezért a családot is magunkkal szoktuk vinni. Azt látom, hogy a gyerekeim is hihetetlenül élvezik, hiszen ők is részesei a horgászatnak. Általában az ő feladatuk a csalihal megfogása, de az olyan táborozásra jellemző dolgokat is nagyon szeretik, mint a szalonnasütés vagy a sátrazás. Nyilván utóbbit már nem novemberben – mosolygott a pecás, aki hozzátette: a gyerekek számára az is hatalmas élmény, hogy ember méretű halakat csodálhatnak, vagy akár fáraszthatnak. – Egy barátomnak a kisfia 8 éves, ő például egyedül simán kivett egy 30 kilós bajszost.

Katona József családi programként tekint a kapitális ragadozók megfogására Fotó: Bors

Nappal aktívabbak

Bár a harcsa éjszakai ragadozó, a lehűlő vízben inkább nappal aktív.

– Ahogy előbújik a nap, és picit elkezd felmelegedni a víz, akkor megjön a ragadozó kapókedve is. Novemberben az a tapasztalatom, hogy a reggeli órákban és a kora délutáni időszakban lehetünk a legeredményesebbek. Ilyenkor már sokszor kapás nélkül telnek el az éjszakák – hangsúlyozta Petróczi István, aki arról is szót ejtett, hogy harcsahorgászat közben, hogyan kerüljük el az egyéb ragadozókat, például a csukát, amely sokkal intenzívebben táplálkozik, mint a harcsa.

Kapitális harcsákat csalhatunk horogra novemberben Fotó: Bors

– Nem egyszerű a dolgunk, mert még a csalihal méretével sem tudjuk teljesen kiszelektálni. Ha a felkínált keszegfélékre csak csuka érkezik, akkor érdemes puhatestűre, például nadályra váltani.