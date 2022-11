Megrázó videó, születendő kistestvérének üzent a kilencévesen elhunyt kislány

Képtelenség könnyek nélkül végignézni azt a videót, amit egy elhunyt kislány szülei találtak gyermekük mobilján – a pici halála után két évvel. Az alabamai Destiny Riekeberg 2020. szeptember 17-én vesztette életét, miután nyolc hónapon keresztül küzdött hepatoblastomával, a májrák egy ritka formájával. Szüleit érthető módon rendkívül megrázta a haláleset, a mai napig gyászolják kis angyalkájukat, aki mintha csak az égből küldött volna nekik ajándékot.

A videón, amire most, teljesen véletlenül bukkantak, a kis Destiny születendő, jövőbeli testvérének üzent. A felvételt még hétévesen, teljesen titokban, egy éjszaka készítette a lányka, aki ekkor még nem is sejtette, hogy egy halálos kór fog vele végezni. Valóságos csoda, hogy édesanyja és édesapja, Lacretia és Dustin most újra hallhatják a hangját. Arról nem is beszélve, hogy a videót csupán hetekkel azt követően találták meg, hogy megszületett második gyermekük – az a gyermek, akinek az elhuny Destiny a szavait címezte hosszú évekkel ezelőtt.

– Azt akarom, hogy tudd, szeretlek, és nagyszerű húgica vagy öcsi leszel!

Még nem találkoztam veled, de úgy gondolom, tökéletes leszel. Tökéletes a családom számára

– mondja a videón a kis Destiny, szavait pedig képtelenség nem úgy hallgatni, hogy az emberben ne az motoszkáljon: vajon tudta, hogy testvére születésekor ő már nem lesz?

A kislány egyébként tanácsot is ad a születendő testvérnek: mindig legyen jó, kedves és boldog!

A videót eddig 1,5 milliószor nézték meg a netezők a TikTok-on, a kommentelők pedig egytől egyig arról írnak, milyen csodás kislány lehetett Destiny, és mennyire szeretné kisöccsét, Destint, akit sajnos soha nem ismerhetett meg.