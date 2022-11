Sok pénzről van szó: ez minden nyugdíjast érint

Egészségprevenciót ajánlanak, valójában idős emberek félretett megtakarításaira utaznak: év végére újra belendültek az ingyenes, de kamu egészségügyi vizsgálatot ajánló vállalkozások.

A csalók módszere általában ugyanaz: telefonon, vagy újabban a Facebookon keresik fel leendő áldozataikat, akiknek ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot ajánlanak. A vizsgálatot majd egy fehér köpenybe öltöztetett „kamu orvos” végzi, aki minden esetben megállapítja, hamis eredményekre hivatkozva, hogy az alany nagyon beteg. A bajára természetesen azonnal ajánlanak megoldást is, minden esetben több százezerbe kerülő, kamu, semmiféle gyógyhatással nem rendelkező egészségügyi terméket. Ezek széles skálán mozognak, a terápiamatractól a légtisztítón át a lágylézer karóráig bármit ajánlhatnak, amire rámondják, hogy az alkalmas a kamu állapotfelmérés során megállapított súlyos, életveszélyes állapot kezelésére, gyógyítására.

A karácsony közeledtével újra beindultak ezek a csalók, főként Budapesten, de vidéki nagyvárosokban is működnek kamu egészség prevenciót ajánló cégek, amelyek ugyanahhoz a körhöz kapcsolódnak. A módszer ezúttal is ugyanaz: telefonon hívják be az időseket bemutatótermeikbe.

Áldokik állapítják meg az ingyenes szűrővizsgálaton, hogy a részt vevő alany súlyos beteg, de több százezer forintos kütyüvel meg tudják gyógyítani Fotó: Shutterstock

A kommentekből egyértelműen kiderül, nyugdíjasok átveréséről van szó!

– Egyik kedves ismerősöm idős anyukájának adtak el félmillió forintért valami csodatevő tabletnek kinéző tárgyat. Sokadik alkalomra tudta visszavinni a megvett kamu kütyüt, mikor már mondta, hogy rendőrséghez megy – írta az egyikük.

– Engem többször hívtak és ma elmentem a párommal. Mind a ketten megmérettük magunkat.

Mondták: csak egy 490 ezer forintos készülék menthet meg az agyvérzéstől! Komoly nyomást gyakorolt, hogy döntsek azonnal, hiszen a saját egészségemről van szó!

Mondtam, más orvos véleményére is kíváncsi vagyok, mert erről a doktorról sosem hallottam. Kérdeztem, hogy hol praktizál, azt mondták, sehol máshol, csak itt. Szóval írhatom a végrendeletem? – kérdeztem. Nem, ők megmentenek engem, 490 ezer és a 100% értékem 0% lesz 7 hónap múlva! Húha, tiszta csoda! Szóval vigyázz, lehúznak, átvernek – írta le Erzsébet a tapasztalatait.

A rendőrség nyomon követi az ilyen eseményeket. Több ilyen vállalkozás is lebukott már az elmúlt években, a Szombathelyi Járási és Nyomozó Ügyészség például 52 vádlottal szemben emelt vádat 2018-ban, akik a vád szerint 345 sértettet csaptak be termékbemutatókon gyógyhatás kiváltására alkalmatlan termékek értékesítésével, és nekik összesen több mint 94.000.000 forint kárt okoztak.