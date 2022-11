Megható videó, így találtak rá a Sas-hegyen eltűnt kétéves kisfiúra

Igazán drámai, de végül örömtelien záródó hétvégén vannak túl a cseh hegyimentő csapatok és zsaruk.

A Sas-hegyről érkezett ugyanis egy riasztás, miszerint egy kétéves kisfiú eltűnt.

A hívás szombat kora este futott be, eszerint a fiúcska a szüleivel és a család barátaival kirándult, azonban egy óvatlan pillanatban már csak hűlt helye volt, hiába szólongatta a család és a barátok is, a kisfiú valósággal kámforrá vált. A szülők ezért haladéktalanul riasztották a segélyhívót, a mentőszolgálatok így rekordgyorsasággal a helyszíne értek, és rögtön kutatni kezdték a fiút. A gyermek keresésébe aztán csakhamar bekapcsolódott a rendőrség, továbbá a hivatásos és önkéntes tűzoltók és a hegyi mentőszolgálat is - írta a Paraméter.

Itt már az örömteli lezárás látható: a rendőr öleléssel próbálja nyugtatni a kisfiút Fotó: Policie České republiky

Semmit nem bíztak a véletlenre, a zsaruk még egy helikoptert is bevetettek, így szerencsére nem sokkal később meg is találták a gyereket, akinek Lucia Konečná rendőrségi szóvivő szerint egy alapos riadalmon kívül komoly baja nem esett.

A rendőrség azóta még a helikopterről készült hőkamerás felvételeket is közzétette, rajta azokkal a szívfacsaró pillanatokkal, mikor a kisfiú rémülten bolyong az erdőben:

a felvételen ugyanis látszik, hogy az alak ide-oda cikázik, hol fut, hol pedig zavarodottan megáll, egészen addig, amíg a helikopterről ki nem szúrják, majd fentről instruálják a kereső csapatokat.

A videón ezután már csak az örömteli pillanatokat látni, ahogyan az egyik rendőr végül rátalál a zaklatottan szaladó gyerekhez, majd kézen fogja, és együtt sétálnak tovább előre, miközben nyugtatni próbálja a fiúcskát.

Ne félj, megvagy, ne félj!

A rendőrség tájékoztatása szerint a kisfiút közel százan keresték, és nem egészen 90 perccel az eltűnése bejelentését követően meg is találták. Mint mondták, a legfontosabb egy ilyen esetben a gyorsaság.

– Mielőbb megkezdjük a keresését, annál nagyobb az esélye, hogy épségben megtaláljuk. Ugyancsak érvényes, hogy minél kisebb gyermekről van szó, annál fontosabb, hogy a lehető leggyorsabban jelentsék az eltűnését – idézte a lap a rendőrségi csapat vezetőjét, Libor Hakent.