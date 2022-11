Próbálom magam győzködni, hogy ez csak egy rossz álom - zokogva búcsúznak szerettei a tragikus sorsú hajdúsági rendőrtől

Egész Görbeháza döbbenten áll az előtt a tragédia előtt, ami alig pár napja történt a nyugodt, csendes községben.

Itt történt a tragikus esemény - Fotó: Haon

Pár napja ugyanis egy fiatal rendőr sétált a helyi sportpálya mellé, és a nyílt utcán, fényes nappal fejbe lőtte magát.

A helyiek sokkot kaptak a történtek után, a borzalmas öngyilkosság mindenkit megrázott:

- Nem messze tőlünk történt ez a szomorú eset, de már csak a kordonokat láttam. Ismeretlenül is megsirattam azt a szegény fiút és a családját - mondta lapunknak az egyik helybeli.

Kiderült, hogy a 23 Dávid egy közeli településen élt és a polgári őrsön teljesített szolgálatot, a fiatal zsarut mindenki szerette, aki csak ismerte:

- Jó és tiszta lelkű fiú volt, szerette a munkáját és a családját. Még mindig könnyek gyűlnek a szemembe, ha rá gondolok. Csak felületesen ismertem, de mindig mosolygott és kedves volt, nem gondoltam, hogy ilyen szörnyű gondolatok gyötrik szegényt. Megszakad a szívem, ha rá gondolok - mondta a férfi egyik ismerőse. Úgy tudja, hogy a férfit szerelmi bánat gyötörte, kedvese egy héttel korábban szakított vele.

- Nagyon sajnáljuk Dávid családját, azt tudjuk, hogy nagyon közel állt hozzájuk, a bátyját és az öccsét is imádta, ahogy ők is Dávidot. De ugyanúgy sajnálom szegény lányt is, bele sem merek gondolni, ő mit élhet át ezután - szögezte le az ismerős.

Dávid barátai és családja teljesen összetörtek a történtek után, édesanyja és testvérei szívszaggató szavakkal búcsúztak a férfitől:

- Sajnos már hiába várlak haza, fiam, soha sem fogsz jönni. Értetlenül állok, miért!? Drága istenem, hozd vissza nekem a drága jó gyermekemet!

- írta közösségi oldalára az összeroppant anya.

- Könnyeim közt a telefont sem látom.. eldobtál mindent, itt hagytál minket. Mindenki máshogy éli meg a gyászt, valaki emészti magát, vagy kiüvölti magából, vagy épp kiírja, de nekem ez sehogy sem megy. Itt állok tanácstalanul, hogy hogyan tovább! Mindig tudtam az utam, de most úgy érzem, elvesztem, kegyetlenül... Keresem a miértjét, közben magatehetetlenül állok az egész mögött. Az elmúlt években lekerültem a padlóra, ez itt is fog tartani. Elvesztettelek, kisöcsém!

- írta a bátyja.

- Sajnálom, hogy a külföld miatt keveset lehettünk együtt, rettenetesen sajnálom! Próbálom magam győzködni, hogy ez csak egy rossz álom, csipkedem magam, de..., de nem az! Mindig számíthattál rám és én is Rád! Elmondhatatlan fájdalom van bennem, és ez nem pillanatnyi, ez végig fogja kísérni már az életem. Nem kérdeznem kellett volna, hogy jössz-e tegnap moziba, hanem kijelenteni, kézen fogni, és elrángatni! Meg kellett volna tennem, akkor ez most nem történt volna meg! Szeretlek, és szeretni is foglak! Mindig az öcsém maradsz, a testvérem! Mindig itt leszel velem, és tudom, fentről figyeled az útjainkat! Ölellek, szeretlek nagyon, Testvér!

- búcsúzott.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!